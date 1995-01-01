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    Аджоев: «Арсенал» мог и должен был побеждать «Спартак»

    Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала», дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Он считает, что туляки должны были брать три очка.

    «Спартак» есть «Спартак». Это большой клуб с великой историей, поэтому игры с ним всегда особенные. Несмотря на то, что мы первыми пропустили, «Арсенал» вполне мог рассчитывать на победу. По той игре, которая была сегодня, можно говорить, что мы недобрали два очка. Ничья это тоже неплохо, но могли и должны были побеждать.

    Думаю, можем занести этот матч себе в актив. Хорошая игра, были яркие моменты, возможности забить. Такой футбол доставляет удовольствие болельщикам», – сказал Аджоев.

    • У туляков забил Даниил Хлусевич.
    • Команды впервые сыграли в очном матче вничью.
    • «Арсенал» после 5 туров набрал 4 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: -618

      СуперПАВ9 28 минут назад

      Один жирный блогер думал что спартак победит

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      Рейтинг: +793

      Alex Y 47 минут назад

      Согласен концовка жаркая была)

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      Рейтинг: +926

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Повезло тебе что Спартак никакуший

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