Аджоев: «Арсенал» мог и должен был побеждать «Спартак»

Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала», дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Он считает, что туляки должны были брать три очка.

«Спартак» есть «Спартак». Это большой клуб с великой историей, поэтому игры с ним всегда особенные. Несмотря на то, что мы первыми пропустили, «Арсенал» вполне мог рассчитывать на победу. По той игре, которая была сегодня, можно говорить, что мы недобрали два очка. Ничья это тоже неплохо, но могли и должны были побеждать.

Думаю, можем занести этот матч себе в актив. Хорошая игра, были яркие моменты, возможности забить. Такой футбол доставляет удовольствие болельщикам», – сказал Аджоев.