Гилерме: «Пенальти в ворота «Локомотива» не было»

Вратарь «Локомотива» Гилерме дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но недостаточно для того, чтобы он упал. Я убрал руки.

Сегодня мы делали все, что могли. Главное, что мы бежали и старались. Не хватило, скорее всего, агрессии в атаке», – сказал Гилерме.