Гилерме: «Пенальти в ворота «Локомотива» не было»

Мля ... так на повторе с одной из камер было чётко видно , что ты пытался даже ладонями поймать бутсу Азмуна . Чего ты гонишь , Гиля ? Пеналь стопроцентовый .
Вратарь «Локомотива» Гилерме дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но недостаточно для того, чтобы он упал. Я убрал руки.
Сегодня мы делали все, что могли. Главное, что мы бежали и старались. Не хватило, скорее всего, агрессии в атаке», – сказал Гилерме.
Гилерме сфолил в штрафной и легко отделался желтой. Сутормин наказал pic.twitter.com/m6EDnoWo2w— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021