Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Гилерме: «Пенальти в ворота «Локомотива» не было»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Пенальти в наши ворота не было. Я касался игрока, но недостаточно для того, чтобы он упал. Я убрал руки.

    Сегодня мы делали все, что могли. Главное, что мы бежали и старались. Не хватило, скорее всего, агрессии в атаке», – сказал Гилерме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:17
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9050

      knikos 8 минут назад

      Мля ... так на повторе с одной из камер было чётко видно , что ты пытался даже ладонями поймать бутсу Азмуна . Чего ты гонишь , Гиля ? Пеналь стопроцентовый .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4095

      AtticusFinch > knikos 11 секунд назад

      Не ну нужно признать, что Азмун мог и устоять - но хитрец видимо хотел ещё красную для Гильерме)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3110

      neveldomha 11 минут назад

      Не было удаления за фол последней надежды. Хотя по сути должно было быть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2910

      Кузьмич на трибуне 15 минут назад

      Если бы не трогал, Сердар закатил бы в пустые ворота и не было бы проблем. На видео чётко видно касание одной ноги .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50486

      portero 20 минут назад

      Идите с Семаком пообсуждайте эту тему... есть счет 1:1
      Карась судил плохо, но по пенальти споров не будет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4095

      AtticusFinch 25 минут назад

      Да пеналь там - че тут уже Гильерме херню нести! Не трогал бы просто в пустые бы ему катнули!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88524
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67194
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru