Джикия подписал новый контракт со «Спартаком»

Если лимита бы не было его бы не продли на таких условиях
«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Георгием Джикией. Новое соглашение рассчитано до 2024 года и предполагает возможность продления на еще один год.
«Желаем Георгию новых больших побед вместе со «Спартаком»!» – написали москвичи.
- 27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года.
- С тех пор он провел 138 матчей, в которых забил 4 мяча.
- «Спартак» идет в РПЛ 8-м.
Джикия – наш капитан!И игрок «Спартака» как минимум ещe на 3 года #Джикия2024 pic.twitter.com/Uwcg8W8ps1— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 15, 2021