Джикия подписал новый контракт со «Спартаком»

«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Георгием Джикией. Новое соглашение рассчитано до 2024 года и предполагает возможность продления на еще один год.

«Желаем Георгию новых больших побед вместе со «Спартаком»!» – написали москвичи.

27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года.

С тех пор он провел 138 матчей, в которых забил 4 мяча.

«Спартак» идет в РПЛ 8-м.