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    Джикия подписал новый контракт со «Спартаком»

    «Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Георгием Джикией. Новое соглашение рассчитано до 2024 года и предполагает возможность продления на еще один год.

    «Желаем Георгию новых больших побед вместе со «Спартаком»!» – написали москвичи.

    • 27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • С тех пор он провел 138 матчей, в которых забил 4 мяча.
    • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: -658

      СуперПАВ9 25 минут назад

      Если лимита бы не было его бы не продли на таких условиях

      0
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      Рейтинг: +10071

      Литейный4 43 минуты назад

      Мы рады, что эта дырища подписала контракт. Надо было подписать на 5 лет как лузера дельфина Соболя. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +9096

      житель СПб 51 минуту назад

      Ну что тут комментировать? Если Спартак это радует - ну что ж...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16403

      derrik2000 > житель СПб 47 минут назад

      Смотря что или кого считать Спартаком.

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      Рейтинг: +4711

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Два грузина в центре защиты мясных остаются играть в "лиге чемпионов"

      0
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      Рейтинг: +46077

      MaxRnD > Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Второй-то кто ? Кутепадзе ?

      1
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      Рейтинг: +9096

      житель СПб > MaxRnD 51 минуту назад

      Он, наверное, к ним Жиго относит. Вообще, очень похож...

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      Рейтинг: +7947

      САДЫЧОК > Ганнибал Лектор 34 минуты назад

      Какой же , он грузин-он абхазец-а это Две Большие разницы !

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      Рейтинг: +16403

      derrik2000 > САДЫЧОК 30 минут назад

      Вообще-то он - мегрел, хоть его родители и родились в Сухуми.

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