Клаудиньо: «Защищать сине-бело-голубые цвета – это честь для меня»

Новичок «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы клубной пресс-службы после подписания контракта.

– Клаудиньо, добро пожаловать в Санкт-Петербург! Как вы добрались? Путешествие было долгим?

– Да, путь занял много времени, но все прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город – он очень красивый! Скоро за дело!

– Что вы знали о «Зените» до вашего перехода?

– Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк – видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал.

А когда сюда перешел Малком, мой друг детства, я стал следить за петербуржцами еще больше.

Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.

– Что Малком рассказывал вам о «Зените»?

– По его словам, в клубе очень хорошая инфраструктура, здесь отлично работается – и я все это вижу своими глазами прямо сейчас. Он сказал, что команда дружная, все поддерживают друг друга, и я жду, что скоро смогу познакомиться с одноклубниками!

– Какие планы ставите перед собой в новом клубе?

– Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнерам своими передачами и голами и завоевывать здесь чемпионские титулы.

– Ваша презентация получилась очень артистичной! Как вы относитесь к The Weeknd?

– Мне очень понравился процесс съемок, такого в моей жизни еще ни разу не было! Возможно, и для клуба это что-то новое (смеется).

Я хочу оставить свой след в истории «Зенита», поэтому было приятно увидеть такую презентацию. Отдельно отмечу выбор музыки – мне она особенно пришлась по душе!

– Несколько слов для болельщиков «Зенита».

– Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня – защищать сине-бело-голубые цвета. Будьте уверены – я буду отдавать всего себя на поле. Вперед, «Зенит»!