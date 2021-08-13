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  • Клаудиньо: «Защищать сине-бело-голубые цвета – это честь для меня»

Клаудиньо: «Защищать сине-бело-голубые цвета – это честь для меня»

13 августа 2021, 13:40
26

Новичок «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы клубной пресс-службы после подписания контракта.

– Клаудиньо, добро пожаловать в Санкт-Петербург! Как вы добрались? Путешествие было долгим?

– Да, путь занял много времени, но все прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город – он очень красивый! Скоро за дело!

– Что вы знали о «Зените» до вашего перехода?

– Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк – видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал.

А когда сюда перешел Малком, мой друг детства, я стал следить за петербуржцами еще больше.

Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.

– Что Малком рассказывал вам о «Зените»?

– По его словам, в клубе очень хорошая инфраструктура, здесь отлично работается – и я все это вижу своими глазами прямо сейчас. Он сказал, что команда дружная, все поддерживают друг друга, и я жду, что скоро смогу познакомиться с одноклубниками!

– Какие планы ставите перед собой в новом клубе?

– Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнерам своими передачами и голами и завоевывать здесь чемпионские титулы.

– Ваша презентация получилась очень артистичной! Как вы относитесь к The Weeknd?

– Мне очень понравился процесс съемок, такого в моей жизни еще ни разу не было! Возможно, и для клуба это что-то новое (смеется).

Я хочу оставить свой след в истории «Зенита», поэтому было приятно увидеть такую презентацию. Отдельно отмечу выбор музыки – мне она особенно пришлась по душе!

– Несколько слов для болельщиков «Зенита».

– Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня – защищать сине-бело-голубые цвета. Будьте уверены – я буду отдавать всего себя на поле. Вперед, «Зенит»!

  • «Зенит» заплатил за бразильца 15 миллионов евро.
  • Стороны заключили пятилетний контракт.
  • Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (26)
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knikos
1628852467
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Fusballer
1628852941
С детства болел за Зенит?)))) А если без шуток - прояви себя в ЛЧ с хорошей стороны, а в РПЛ и без тебя справятся))) P.S. Эх, Зенит вот покупает игроков, а в Спартаке такое только снится. Всё на багаже Тедеско(((
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КаДеС
1628854228
Надеюсь, наконец-то, в Зените появится игрок создающий моменты. Посмотрим.
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BarStep
1628855409
Добро пожаловать в Зенит парень!
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Axe111
1628857553
АХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ
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Дедуктор
1628859546
Бразильцы снова потянулись в великий "Зенит". Это хорошо. Надо только не давать им жиреть. Любят они жиреть, паньмаишь. Взять из последних примеров: крутейший был бразил Жулио. Технарь, плеймейкер, с хорошим ударом. Мог стать одним из лучших легионеров в истории РПЛ. Но заленился, зажирел и быстро пошел по наклонной. Еще быстрее заскользил вниз, чем даже некий Фернандо из "Спартака".
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portero
1628861301
Лишь бы не заленился, может спящего Малкома разбудит... а может и наоборот в спячку впадет зимнюю.
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Zenit_Zenit
1628862649
Ну что ж, Луис, вот ты и в Санкт -Петербурге. Добро пожаловать! Но помни, ты не турист, ты игрок великого Зенита. Покажи все что ты можешь, а можешь ты многое. У тебя великолепные партнеры, отличный тренер, и лучшая в России торсида, я уже не говорю об уникальном домашнем стадионе. Дело за малым - докажи, что ты всего этого достоин. Вперед Зенит!!!
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knikos
1628868696
Claudinho 2021 ● Red Bull Bragantino ► Amazing Skills, Goals & Assists | HD https://www.youtube.com/watch?v=Nsix1innDWg Claudinho 2020 ● Red Bull Bragantino ► Amazing Skills, Goals & Assists | HD https://www.youtube.com/watch?v=Z8CPRwZZlUw ВСЕ 18 ГОЛОВ КЛАУДИНЬО . https://www.youtube.com/watch?v=O_ZEKJ3N95o
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Вомбат
1628927189
Итак вакансия Дриусси занята, и теперь пополнить состав Зенит может только отечественными игроками. Притом что в основном составе у Зенита перед ЛЧ всего 16 игроков, в числе которых средненький вратарь Кержаков, пофигист Ловрен, сдавший и надого выбывший Оздоев, и мертвый Дзюба.
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