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    Клаудиньо: «Защищать сине-бело-голубые цвета – это честь для меня»

    Новичок «Зенита» Клаудиньо ответил на вопросы клубной пресс-службы после подписания контракта.

    – Клаудиньо, добро пожаловать в Санкт-Петербург! Как вы добрались? Путешествие было долгим?

    – Да, путь занял много времени, но все прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город – он очень красивый! Скоро за дело!

    – Что вы знали о «Зените» до вашего перехода?

    – Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк – видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал.

    А когда сюда перешел Малком, мой друг детства, я стал следить за петербуржцами еще больше.

    Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.

    – Что Малком рассказывал вам о «Зените»?

    – По его словам, в клубе очень хорошая инфраструктура, здесь отлично работается – и я все это вижу своими глазами прямо сейчас. Он сказал, что команда дружная, все поддерживают друг друга, и я жду, что скоро смогу познакомиться с одноклубниками!

    – Какие планы ставите перед собой в новом клубе?

    – Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнерам своими передачами и голами и завоевывать здесь чемпионские титулы.

    – Ваша презентация получилась очень артистичной! Как вы относитесь к The Weeknd?

    – Мне очень понравился процесс съемок, такого в моей жизни еще ни разу не было! Возможно, и для клуба это что-то новое (смеется).

    Я хочу оставить свой след в истории «Зенита», поэтому было приятно увидеть такую презентацию. Отдельно отмечу выбор музыки – мне она особенно пришлась по душе!

    – Несколько слов для болельщиков «Зенита».

    – Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня – защищать сине-бело-голубые цвета. Будьте уверены – я буду отдавать всего себя на поле. Вперед, «Зенит»!

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5339

      BarStep 26 минут назад

      Добро пожаловать в Зенит парень!

      0
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      Рейтинг: +9447

      NewLife 42 минуты назад

      А сказать спасибо российским пенсионерам, забыл ?

      0
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      Рейтинг: +5339

      BarStep > NewLife 28 минут назад

      ПФР скажет..

      0
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      Рейтинг: +287

      КаДеС 46 минут назад

      Надеюсь, наконец-то, в Зените появится игрок создающий моменты. Посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +6397

      Fusballer 1 час назад

      С детства болел за Зенит?)))) А если без шуток - прояви себя в ЛЧ с хорошей стороны, а в РПЛ и без тебя справятся)))
      P.S. Эх, Зенит вот покупает игроков, а в Спартаке такое только снится. Всё на багаже Тедеско(((

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      Рейтинг: +8887

      knikos 1 час назад

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