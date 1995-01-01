«Спартак» продлил контракт с Соболевым

5 лет!... Многовато.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о заключении нового договора с форвардом Александром Соболевым.
«Мы рады объявить о продлении контракта с Соболевым на пять лет. Уверен, что Саша надолго задержится в «Спартаке», – сказал Мележиков.
- Предыдущее соглашение между сторонами истекало в 2024 году.
- Соболев выступает за «Спартак» с января 2020-го.
- В активе нападающего 19 голов и 8 ассистов в 42 матчах.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.