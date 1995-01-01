«Спартак» продлил контракт с Соболевым

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о заключении нового договора с форвардом Александром Соболевым.

«Мы рады объявить о продлении контракта с Соболевым на пять лет. Уверен, что Саша надолго задержится в «Спартаке», – сказал Мележиков.