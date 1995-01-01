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    «Спартак» продлил контракт с Соболевым

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о заключении нового договора с форвардом Александром Соболевым.

    «Мы рады объявить о продлении контракта с Соболевым на пять лет. Уверен, что Саша надолго задержится в «Спартаке», – сказал Мележиков.

    • Предыдущее соглашение между сторонами истекало в 2024 году.
    • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020-го.
    • В активе нападающего 19 голов и 8 ассистов в 42 матчах.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21177

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      5 лет!... Многовато.

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      Рейтинг: +2521

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      А уж я - то как рад. Теперь всех порвем.

      0
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      Рейтинг: +20004

      vladimir-7 6 минут назад

      Видимо испугались, что Соболев может уйти из клуба, вдруг кому-то
      потребуется аквалангист.

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      Рейтинг: +8161

      Cleaner 7 минут назад

      И зарплату ему как МЕССИ сделайте! Чтобы мы все пять лет над Спартаком РЖАЛИ!!!

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      Рейтинг: +9989

      Литейный4 12 минут назад

      А мы то как рады, что это никому не нужное бревно, закончившее с отличием школу нырков имени Самедова, остаётся у свиней. Надеюсь зарплату повысили до уровня Лукаку. Гыгыгы

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      Рейтинг: +20004

      vladimir-7 > Литейный4 1 минуту назад

      Соболя обеспечили дополнительным персональным корытом.

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