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    «Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Время дать сдачи»

    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видеоролик, посвященный матчу 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», – подписал видео «Локомотив».

    • «Локомотив» примет «Зенит» в воскресенье, 15 августа.
    • 17 июля «Зенит» разгромил «Локо» (3:0) в матче за Суперкубок России.
    • Питерцы лидируют в РПЛ. Москвичи – четвертые.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +802

      Taps 39 секунд назад

      Наш паровоз вперёд летит ...
      Где-то и обрыв недалече.

      0
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      Рейтинг: +10

      anastaskuznetsov 10 минут назад

      XOЧЕШЬ НЕЗAБЫBАЕMОГO СEKCА на всю ночь?! Уникaльный пpепаpат от кoтоpого члeн стaнoвитьcя бoльшe, cекc дoльшe, кoнчaешь мoчнee и oщущeния яpче и пpиятнeе. Cовeтyю пoпpобовaть xоть pаз в жизни тaкoе, а зaказывaл здecь----- https://twi.kz/XgG

      0
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      Рейтинг: +4036

      AtticusFinch 18 минут назад

      Распродали пол-команды и сдачи собрались давать они!))не смешите мои тапочки))мажьте жопы вазелином - бомжи вас опять натянут!

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      Рейтинг: +3520

      Алехсбургер. 37 минут назад

      Сдачу можно оставить себе.
      На чай.
      За принесённые неудобства.

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