«Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Время дать сдачи»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видеоролик, посвященный матчу 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», – подписал видео «Локомотив».

«Локомотив» примет «Зенит» в воскресенье, 15 августа.

17 июля «Зенит» разгромил «Локо» (3:0) в матче за Суперкубок России.

Питерцы лидируют в РПЛ. Москвичи – четвертые.