«Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Время дать сдачи»

Наш паровоз вперёд летит ...
Где-то и обрыв недалече.
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видеоролик, посвященный матчу 4-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», – подписал видео «Локомотив».
- «Локомотив» примет «Зенит» в воскресенье, 15 августа.
- 17 июля «Зенит» разгромил «Локо» (3:0) в матче за Суперкубок России.
- Питерцы лидируют в РПЛ. Москвичи – четвертые.
Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам15.08.2021 «РЖД Арена» pic.twitter.com/enlkWOcf2R— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 12, 2021