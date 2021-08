«Манчестер Юнайтед» показал форму, которая будет для команды резервной в сезоне-2021/22.

Экипировка выполнена в синем цвете с желтыми вставками.

Данный комплект вдохновлен гостевой формой клуба в сезоне-1993/94. Тогда были выиграны АПЛ и Кубок Англии.

Game-changer. Enough said.Get your 2021/22 @adidasfootball third kit, available now #MUFC