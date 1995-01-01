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    «Химки» объявили о переходе форварда «Фенербахче» Адеми

    Нападающий «Фенербахче» Кемаль Адеми перешел в «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

    25-летний швейцарец будет выступать за «Химки» под 9-м номером.

    • Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Адеми выступал за «Фенербахче» и на правах аренды за «Карагюмрюк».
    • Суммарно форвард провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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    Источник: официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +998

      Enter2006 57 минут назад

      Химкам нужно укрепляться, это очевидно. Мирзова уже нет в составе и пр. А тренер молодец, так поднять клуб и за такое время из полного го**а и с тем составом "что было", за последние 10 лет не припомню. А Лантратова вообще в сборную сватают.

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      Рейтинг: +1513

      lek! 1 час назад

      Статистика впечатляет, думаю за 20 в РПЛ забьет ))

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