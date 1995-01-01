«Химки» объявили о переходе форварда «Фенербахче» Адеми

Химкам нужно укрепляться, это очевидно. Мирзова уже нет в составе и пр. А тренер молодец, так поднять клуб и за такое время из полного го**а и с тем составом "что было", за последние 10 лет не припомню. А Лантратова вообще в сборную сватают.
Нападающий «Фенербахче» Кемаль Адеми перешел в «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
25-летний швейцарец будет выступать за «Химки» под 9-м номером.
- Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Адеми выступал за «Фенербахче» и на правах аренды за «Карагюмрюк».
- Суммарно форвард провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.