Ерохин – о претендентах на чемпионство: «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кого он считает конкурентами в борьбе за победу в РПЛ.

«Претенденты на золото? «Динамо» хорошо усилились, ЦСКА на старте показывает неплохую игру. В «Краснодар» также пришли сейчас сильные футболисты. Сложно предсказывать, как будет дальше. «Локомотив» тоже есть в этом списке», – сказал Ерохин.