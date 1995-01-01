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    Ерохин – о претендентах на чемпионство: «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кого он считает конкурентами в борьбе за победу в РПЛ.

    «Претенденты на золото? «Динамо» хорошо усилились, ЦСКА на старте показывает неплохую игру. В «Краснодар» также пришли сейчас сильные футболисты. Сложно предсказывать, как будет дальше. «Локомотив» тоже есть в этом списке», – сказал Ерохин.

    • «Зенит» стартовал в чемпионате с двух гостевых побед.
    • Ерохин в этих матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +514

      Sanches65 2 минуты назад

      Безмозглый петушиный даун несёт какую то хрень.

      0
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      Рейтинг: +4360

      polt 15 минут назад

      Спартак проигнорил?

      0
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      Рейтинг: +9304

      NewLife 1 час назад

      Неужели Дюк шепнул на ушко ?

      0
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      Рейтинг: +166

      Genchik92 1 час назад

      Рубин вместо Динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Zloikaksobaka 1 час назад

      Интересно что он курил перед этим высером, Динамо очень даже неплохо НО состав очень молодой и соответственно не стабильный, Краснодар может, Локо на распродаже, а Кони просто мертвые с такой игрой и составом будут болтатся в середине таблицы.

      0
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      Рейтинг: +1163

      tarasofka 3 часа назад

      за рылов даже как-то стыдно стало)

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      Рейтинг: +514

      Sanches65 > tarasofka 24 минуты назад

      Он вроде пида...ов тоже не назвал.

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      Рейтинг: +1299

      22 raza chemp 4 часа назад

      Ну вот даже ерохин считает что зинита в этом списке нет)))

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      Рейтинг: +10

      Слава Малафеев > 22 raza chemp 2 часа назад

      Назвал кого он считает конкурентами в борьбе за победу в РПЛ. Читать сначала научись трубуулёр московский

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