Ерохин – о претендентах на чемпионство: «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив»

Безмозглый петушиный даун несёт какую то хрень.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кого он считает конкурентами в борьбе за победу в РПЛ.
«Претенденты на золото? «Динамо» хорошо усилились, ЦСКА на старте показывает неплохую игру. В «Краснодар» также пришли сейчас сильные футболисты. Сложно предсказывать, как будет дальше. «Локомотив» тоже есть в этом списке», – сказал Ерохин.
- «Зенит» стартовал в чемпионате с двух гостевых побед.
- Ерохин в этих матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.