Sport.es: Месси не получал предложений от других клубов

Будущее бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.

Как сообщает Sport.es, на сегодняшний день 34-летний футболист не получил ни одного предложения, а информация о договоренности с «ПСЖ» не соответствует действительности.

Аргентинец не спешит с выбором новой команды, желая тщательно все обдумать.