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    Sport.es: Месси не получал предложений от других клубов

    Будущее бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.

    Как сообщает Sport.es, на сегодняшний день 34-летний футболист не получил ни одного предложения, а информация о договоренности с «ПСЖ» не соответствует действительности.

    Аргентинец не спешит с выбором новой команды, желая тщательно все обдумать.

    • Нападающий всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +7285

      "supermax" 3 часа назад

      а кто еще может заплатить 50 млн в год

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7114

      playsh > "supermax" 2 часа назад

      Наверное,для ГазПромБанды не составит труда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      mama1991 4 часа назад

      в МЮ посмотрел бы на него, или Милан!

      0
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      ...
      Рейтинг: +223

      Forvard47 > mama1991 4 часа назад

      денег не хватит у милана...
      а в мю лучше рона

      3
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      Рейтинг: +534

      mama1991 > Forvard47 3 часа назад

      денег в милане до е б е н и матери, там просто систему изменили, поэтому они одни из первых кто пошел по пути аталанты и еже с ними, никаких мега зарплат. если надо, эллиоты дадут денег, просто месси думаю им не нужен. если раньше берла мог привезти туда кого угодно, засыпав бабками, то сегодня совсем другая модель.

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