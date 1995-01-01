Sport.es: Месси не получал предложений от других клубов

а кто еще может заплатить 50 млн в год
Будущее бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.
Как сообщает Sport.es, на сегодняшний день 34-летний футболист не получил ни одного предложения, а информация о договоренности с «ПСЖ» не соответствует действительности.
Аргентинец не спешит с выбором новой команды, желая тщательно все обдумать.
- Нападающий всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.