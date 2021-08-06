«ПСЖ» пытается подписать Месси в течение выходных

Лео в итоге будет в МЮ.
«ПСЖ» активно работает над подписанием свободного агента Лионеля Месси. Парижане уже договорились с отцом аргентинца, выступающим в качестве агента.
Французы пытаются завершить сделку в течение выходных.
- Форвард всю карьеру провел в «Барселоне».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
Источник: твиттер Мохамеда Бухафси
Футбольный журналист, базируется во Франции. Аудитория - более 515 тысяч подписчиков.