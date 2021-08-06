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    «ПСЖ» пытается подписать Месси в течение выходных

    «ПСЖ» активно работает над подписанием свободного агента Лионеля Месси. Парижане уже договорились с отцом аргентинца, выступающим в качестве агента.

    Французы пытаются завершить сделку в течение выходных.

    • Форвард всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Мохамеда Бухафси

    Футбольный журналист, базируется во Франции. Аудитория - более 515 тысяч подписчиков.

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    06.08.2021 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6229

      Fusballer 1 час назад

      Лео в итоге будет в МЮ.

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