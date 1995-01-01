На матч «Локомотив» – «Зенит» допустят три тысячи человек

«Локомотив» сообщил, что домашний матч четвертого тура РПЛ против «Зенита» пройдет со зрителями.

В московском клубе уточнили, что игру смогут посетить не более трех тысяч человек.

В связи с этим билеты на встречу получат только владельцы сезонных абонементов.