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    На матч «Локомотив» – «Зенит» допустят три тысячи человек

    «Локомотив» сообщил, что домашний матч четвертого тура РПЛ против «Зенита» пройдет со зрителями.

    В московском клубе уточнили, что игру смогут посетить не более трех тысяч человек.

    В связи с этим билеты на встречу получат только владельцы сезонных абонементов.

    • «Локомотив» примет «Зенит» 15 августа.
    • Обе команды стартовали в чемпионате с двух побед.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49959

      portero 1 час назад

      и эти три усядутся плотненько на одну трибуну.
      как задолбало это шоу-борьба , по сути просто прессуют рабов , чтоб молча сносили все ограничения....

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