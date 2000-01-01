«СЭ»: Соболев близок к продлению контракта со «Спартаком»

накиньте ему пару лямов за ЛЧ и авансом за ЛЕ, где им вдогонку еще накидают полнвю авоську, да что там ЛЕ, я даже за результат с НН не уверен.
Походу у новичка РПЛ есть не плохой шанс на лучший старт в лиге, по набранным очкам
Нападающий «Спартака» Александр Соболев почти договорился с клубом о новом соглашении.
По информации «СЭ», стороны близки к продлению контракта на улучшенных для футболиста условиях.
Действующий договор между игроком и москвичами истекает в 2024 году.
- Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- В его активе 19 голов и 8 ассистов в 40 матчах.