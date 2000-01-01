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    «СЭ»: Соболев близок к продлению контракта со «Спартаком»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев почти договорился с клубом о новом соглашении.

    По информации «СЭ», стороны близки к продлению контракта на улучшенных для футболиста условиях.

    Действующий договор между игроком и москвичами истекает в 2024 году.

    • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • В его активе 19 голов и 8 ассистов в 40 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +24468

      Боцман59rus 6 минут назад

      накиньте ему пару лямов за ЛЧ и авансом за ЛЕ, где им вдогонку еще накидают полнвю авоську, да что там ЛЕ, я даже за результат с НН не уверен.
      Походу у новичка РПЛ есть не плохой шанс на лучший старт в лиге, по набранным очкам

      0
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      Рейтинг: +7717

      Cleaner 9 минут назад

      Какие улучшенные??? Он и на эти условия не наигрывает!!!...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Ollegator 19 минут назад

      После такого бездарно проведённого матча с его стороны только и продлевать конечно..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Кнут Юхансон 20 минут назад

      Зачем он нужен, это же дельфин, ныряет классно!

      4
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      Рейтинг: +3986

      rash1959 > Кнут Юхансон 18 минут назад

      Других на рынке нынче НЕТ.

      1
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      Рейтинг: +16206

      derrik2000 24 минуты назад

      "стороны близки к продлению контракта на улучшенных для футболиста условиях."

      Он и эти-то условия не отрабатывает, а ему ещё УЛУЧШЕННЫЕ???
      Руководство Спартака меня уже не удивляет.
      Ничем совершенно.

      3
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      Рейтинг: +7271

      "supermax" > derrik2000 7 минут назад

      19 голов и 8 ассистов в 40 матчах плохой результат? отвергаешь - предлагай....и желательно конечно пока лимит работает с российским паспортом))...а вообще СЭ пишет только для алярмов

      1
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      Рейтинг: +12719

      Persona_non_Grata > "supermax" 1 минуту назад

      Я знаю что он может предложить - вернуть Кокорина )))

      0
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      Рейтинг: +6156

      Fusballer 25 минут назад

      Легенду надо переподписать однозначно!

      1
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      Рейтинг: +19687

      vladimir-7 38 минут назад

      Ну и правильно. В команде больше и нет нападающих, а тем более ныряющих, да и самому Соболеву куда идти, никто ведь не приглашает.

      2
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      Рейтинг: +1278

      FROL001 40 минут назад

      Ну и отлично. Чем больше у них шлака, тем ширше будем набивать их авоську. Гыгыгы

      2
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