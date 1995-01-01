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    Арустамян: «Локомотив» и ЦСКА близки к сделке по Тикнизяну. Скоро о переходе сообщат официально»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о процессе переговоров между «Локомотивом» и ЦСКА по трансферу защитника Наира Тикнизяна.

    «Локомотив» и правда хочет Тикнизяна. Насколько мне известно, он на финишной прямой, стороны очень близки к сделке. «Локомотив» сегодня стремительно ведет переговоры и с ЦСКА, и с Тикнизяном. Скоро о переходе могут сообщить официально», – написал Арустамян в телеграме.

    • Тикнизян мог перейти в «Локомотив» этой весной, но тогда он решил продлить контракт с ЦСКА до 2025 года.
    • В минувшем сезоне Тикнизян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13360

      KLIM777 49 минут назад

      Еще Карпин покинул Ростов.

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      Рейтинг: +31664

      zra78 53 минуты назад

      Только был ролик как "собакаарустамян" лает на караван....

      0
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      Рейтинг: +300

      За Московский ЦСКА 1 час назад

      По ходу,бабаев в ЦСКА засланый козачек. Гаича лучше им продай, что ты творишь,бабаев?!!!!

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