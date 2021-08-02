Арустамян: «Локомотив» и ЦСКА близки к сделке по Тикнизяну. Скоро о переходе сообщат официально»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о процессе переговоров между «Локомотивом» и ЦСКА по трансферу полузащитника Наира Тикнизяна.

«Локомотив» и правда хочет Тикнизяна. Насколько мне известно, он на финишной прямой, стороны очень близки к сделке. «Локомотив» сегодня стремительно ведет переговоры и с ЦСКА, и с Тикнизяном. Скоро о переходе могут сообщить официально», – написал Арустамян в телеграме.