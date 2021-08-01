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    «Краснодар» пропустил гол от «Химок» после ошибки Сафонова

    «Краснодар» с минимальным счетом уступил «Химкам» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.

    Единственный гол на 63-й минуте забил нападающий Илья Кухарчук. Он отличился после ошибки вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    • Сафонов – голкипер сборной России.
    • Он стоял в воротах российской команды в матчах Евро-2020 против Финляндии (1:0) и Дании (1:4).

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    Источник: твиттер «Матч! Премьер»

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    01.08.2021 22:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2939

      Nesterenko 1 час назад

      Главное чтоб на воротах надёжно стоял, такие вот вещи можно и запретить просто делать, пусть пинает мяч ногами и все.

      0
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      Рейтинг: +8666

      житель СПб 1 час назад

      Да, Сафонов ухудшается... Очень жаль!

      0
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      Рейтинг: +6507

      Рубинище 1 час назад

      Дюпин всё ближе к первому номеру

      1
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      Рейтинг: +1668

      Январь 59 1 час назад

      Что бы вратарь не косячил, игроки должны тоже вносить свою долю в победу, а когда нашим дают бить пенальти, они ещё и меж собой успевают поспорить. Да и пеналь то какой то левенький, видимо сам Всевышний-Бог футбольный посмотрел повтор и решил по своему

      2
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      Рейтинг: +1018

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну Сафонов один из лучших у нас сейчас. Правда Невские скажут что Шлюба лучше))

      1
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      Рейтинг: +1139

      vmonomah17 > R_a_i_n 53 минуты назад

      Дзюба уже доказал, что умеет работать руками)))

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      Рейтинг: +49820

      portero 1 час назад

      Что-то Матвей часто косячит, для воротчика это беда... правда вся команда , накосячилв сегодня слишком много...

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