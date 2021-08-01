«Краснодар» пропустил гол от «Химок» после ошибки Сафонова

Главное чтоб на воротах надёжно стоял, такие вот вещи можно и запретить просто делать, пусть пинает мяч ногами и все.
«Краснодар» с минимальным счетом уступил «Химкам» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.
Единственный гол на 63-й минуте забил нападающий Илья Кухарчук. Он отличился после ошибки вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
- Сафонов – голкипер сборной России.
- Он стоял в воротах российской команды в матчах Евро-2020 против Финляндии (1:0) и Дании (1:4).
Кухарчук явно метит в топовый клуб. Посмотри на этот уверенный голешник pic.twitter.com/3bBnaw2mWI— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 1, 2021