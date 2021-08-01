«Ваша преданность делу вдохновляет нас на победы». «Локомотив» поздравил с Днем железнодорожника

Сегодня, 1 августа, в России празднуется День железнодорожника. «Локомотив» поздравил работников отрасли.
«Дорогие железнодорожники!
В этот день мы хотим поблагодарить вас за непростой труд и пожелать счастья, благополучия и крепкого здоровья. Ваша преданность делу и ответственность вдохновляют нас на новые победы.
Мы рады быть частью большой железнодорожной семьи!» – написал клуб.
- Накануне «Локомотив» победил ЦСКА (2:1).
- Команда идет в сезоне РПЛ без потерь очков.
- День железнодорожника учрежден в 1896 году.
Источник: твиттер «Локомотива»