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    «Ваша преданность делу вдохновляет нас на победы». «Локомотив» поздравил с Днем железнодорожника

    Сегодня, 1 августа, в России празднуется День железнодорожника. «Локомотив» поздравил работников отрасли.

    «Дорогие железнодорожники!

    В этот день мы хотим поблагодарить вас за непростой труд и пожелать счастья, благополучия и крепкого здоровья. Ваша преданность делу и ответственность вдохновляют нас на новые победы.

    Мы рады быть частью большой железнодорожной семьи!» – написал клуб.

    • Накануне «Локомотив» победил ЦСКА (2:1).
    • Команда идет в сезоне РПЛ без потерь очков.
    • День железнодорожника учрежден в 1896 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3088

      PAREVG. 2 часа назад

      Благодарю, Вас, и всех железнодорожников - с праздником!

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