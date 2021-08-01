«Ваша преданность делу вдохновляет нас на победы». «Локомотив» поздравил с Днем железнодорожника

Сегодня, 1 августа, в России празднуется День железнодорожника. «Локомотив» поздравил работников отрасли.

«Дорогие железнодорожники!

В этот день мы хотим поблагодарить вас за непростой труд и пожелать счастья, благополучия и крепкого здоровья. Ваша преданность делу и ответственность вдохновляют нас на новые победы.

Мы рады быть частью большой железнодорожной семьи!» – написал клуб.