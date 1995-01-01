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    «Мы закрываем все футбольные проекты». Команда 1-й лиги Украины «Альянс» снялась с чемпионата после 1-го тура из-за судейства

    Команда Первой лиги Украины «Альянс» (Липовая Долина) снимается с чемпионата после первого тура. Ее возмутило судейство в матче против «Металлиста» (0:2).

    «Я встретился с отцом, главным тренером и директором команды. Всe это обсудили и договорились снимать команду. Мы закрываем все футбольные проекты: районные, детские, областные. Я ухожу из федерации футбола Украины. У меня всe копилось. Вчера я свои мысли изложил на бумаге. Сегодня или завтра мы покажем заявление общественности. Игра с «Металлистом» была последней каплей», – сказал президент «Альянса» Сергей Демченко.

    • В игре с харьковчанами у «Альянса» удалили 2 игроков.
    • «Альянс» основан в 2016 году.
    • В прошлом сезоне команда заняла в 1-й лиге 6-е место.

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    Источник: сайт телеканалов «Футбол 1, 2, 3»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +908

      R_a_i_n 5 минут назад

      Сильно допекли.

      0
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      Рейтинг: +1536

      srg38 17 минут назад

      Вабще *****

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