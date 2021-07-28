«Мы закрываем все футбольные проекты». Команда 1-й лиги Украины «Альянс» снялась с чемпионата после 1-го тура из-за судейства

Команда Первой лиги Украины «Альянс» (Липовая Долина) снимается с чемпионата после первого тура. Ее возмутило судейство в матче против «Металлиста» (0:2).
«Я встретился с отцом, главным тренером и директором команды. Всe это обсудили и договорились снимать команду. Мы закрываем все футбольные проекты: районные, детские, областные. Я ухожу из федерации футбола Украины. У меня всe копилось. Вчера я свои мысли изложил на бумаге. Сегодня или завтра мы покажем заявление общественности. Игра с «Металлистом» была последней каплей», – сказал президент «Альянса» Сергей Демченко.
- В игре с харьковчанами у «Альянса» удалили 2 игроков.
- «Альянс» основан в 2016 году.
- В прошлом сезоне команда заняла в 1-й лиге 6-е место.
Источник: сайт телеканалов «Футбол 1, 2, 3»