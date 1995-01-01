«МЮ» продлил контракт с Сульшером до 2024 года

Кредит доверия не бесконечен, но на новый контракт хватило...
Не все болельщики солидарны с этим, но боссы, за свои деньги, желают продолжение банкета с норвежским привкусом..:))
«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с главным тренером клуба Уле-Гуннаром Сульшером.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.
- Сульшер возглавляет «МЮ» с декабря 2018 года.
- За 2,5 сезона команда не выиграла ни одного трофея.
- В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в АПЛ.