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    «МЮ» продлил контракт с Сульшером до 2024 года

    «Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с главным тренером клуба Уле-Гуннаром Сульшером.

    Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

    • Сульшер возглавляет «МЮ» с декабря 2018 года.
    • За 2,5 сезона команда не выиграла ни одного трофея.
    • В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в АПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66932

      insider_retro 2 часа назад

      Кредит доверия не бесконечен, но на новый контракт хватило...
      Не все болельщики солидарны с этим, но боссы, за свои деньги, желают продолжение банкета с норвежским привкусом..:))

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