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    «Реал» готов продать Азара за 60 миллионов

    В «Реале» не исключают уход вингера Эдена Азара уже этим летом, пишет AS.

    По информации источника, мадридский клуб согласится на продажу 30-летнего футболиста, если за него заплатят 60 миллионов евро.

    Посредники предлагали «Челси» подписать бельгийца, однако действующий победитель Лиги чемпионов не готов столько тратить за своего бывшего игрока.

    • «Реал» купил Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы.
    • За два сезона он забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12578

      Skull_Boy 50 минут назад

      30 леи и 60 млн, да он и за 20 никому не нужен

      0
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      Рейтинг: +49368

      portero 1 час назад

      И есть желающие? с такого ценника даже поторговаться никто не желает, надо на 2 поделить...

      0
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      Рейтинг: +1559

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Ротенберг готов заплатить 60 миллионов рублей для усиления Сочи в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +3035

      neveldomha 2 часа назад

      Калеку за такие бабки?

      0
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      Рейтинг: +554

      Лфшт 2 часа назад

      Ох как вряд ли )) Фанат Бургер кинга уже не стоит ничего, как и гольфист

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