«Реал» готов продать Азара за 60 миллионов

30 леи и 60 млн, да он и за 20 никому не нужен
В «Реале» не исключают уход вингера Эдена Азара уже этим летом, пишет AS.
По информации источника, мадридский клуб согласится на продажу 30-летнего футболиста, если за него заплатят 60 миллионов евро.
Посредники предлагали «Челси» подписать бельгийца, однако действующий победитель Лиги чемпионов не готов столько тратить за своего бывшего игрока.
- «Реал» купил Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы.
- За два сезона он забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.