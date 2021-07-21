«Реал» готов продать Азара за 60 миллионов

В «Реале» не исключают уход вингера Эдена Азара уже этим летом, пишет AS.

По информации источника, мадридский клуб согласится на продажу 30-летнего футболиста, если за него заплатят 60 миллионов евро.

Посредники предлагали «Челси» подписать бельгийца, однако действующий победитель Лиги чемпионов не готов столько тратить за своего бывшего игрока.