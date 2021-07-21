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  • Зарема – об ограничениях на матчах РПЛ в Москве: «Есть города, где на любые правила легко находятся исключения»

Зарема – об ограничениях на матчах РПЛ в Москве: «Есть города, где на любые правила легко находятся исключения»

21 июля 2021, 14:54
10

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о введении ограничений по числу болельщиков на матчах РПЛ в Москве.

На столичных стадионах, попавших в реестр COVID-free зон, смогут присутствовать более 500 болельщиков при наличии QR-кодов.

«Это очень плохая новость. Все мы ждали новостей о том, как и сколько людей будут пускать на стадион, и вот дождались.

Конечно, есть в нашей стране города, не будем показывать пальцем, где на любые правила легко находятся исключения.

Мы так ждали начала сезона и Лигу чемпионов, но, видимо, будем смотреть игры по телевизору. На диван все в красном, друзья! Зато у «Матч ТВ» рейтинги поднимутся», – написала Зарема.

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Локомотив ЦСКА
Комментарии (10)
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Алехсбургер.
1626869131
Судя по её последним тезисам Леонид Арнольдович резко перенаправил вектор своего "тайного оружия возмездия" Короче,за хвост от "царапки" оттащил и тапком по жопе показал куда надо ссать,а куда- нет.
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R_a_i_n
1626872276
И все сразу догадались, что это за город))
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nik55
1626875606
бомжи ведь не болеют----они закаленные
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JTherry
1626877129
похоже Собянин с Поповой договориться между собой не могут: один отменяет QR-коды для посещения ресторанов, вторая запрещает стадионы посещать... тогда отмените проведение чемпионата - футбол для болельщиков!!!
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general.lizyukov
1626898117
А ты покажи пальцем, не стесняйся.
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Антибиотик
1626930116
Язык без костей. Мелет что попало и без остановки. Ее нелепых вью на сайте уже больше, чем футбольных новостей.
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