Зарема – об ограничениях на матчах РПЛ в Москве: «Есть города, где на любые правила легко находятся исключения»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о введении ограничений по числу болельщиков на матчах РПЛ в Москве.
На столичных стадионах, попавших в реестр COVID-free зон, смогут присутствовать более 500 болельщиков при наличии QR-кодов.
«Это очень плохая новость. Все мы ждали новостей о том, как и сколько людей будут пускать на стадион, и вот дождались.
Конечно, есть в нашей стране города, не будем показывать пальцем, где на любые правила легко находятся исключения.
Мы так ждали начала сезона и Лигу чемпионов, но, видимо, будем смотреть игры по телевизору. На диван все в красном, друзья! Зато у «Матч ТВ» рейтинги поднимутся», – написала Зарема.
- Статус COVID-free зон получили домашние стадионы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля матчем «Ростов» – «Динамо».
Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой