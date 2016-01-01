Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Зарема – об ограничениях на матчах РПЛ в Москве: «Есть города, где на любые правила легко находятся исключения»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о введении ограничений по числу болельщиков на матчах РПЛ в Москве.

    На столичных стадионах, попавших в реестр COVID-free зон, смогут присутствовать более 500 болельщиков при наличии QR-кодов.

    «Это очень плохая новость. Все мы ждали новостей о том, как и сколько людей будут пускать на стадион, и вот дождались.

    Конечно, есть в нашей стране города, не будем показывать пальцем, где на любые правила легко находятся исключения.

    Мы так ждали начала сезона и Лигу чемпионов, но, видимо, будем смотреть игры по телевизору. На диван все в красном, друзья! Зато у «Матч ТВ» рейтинги поднимутся», – написала Зарема.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:54
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6031

      nik55 11 минут назад

      бомжи ведь не болеют----они закаленные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      R_a_i_n 1 час назад

      И все сразу догадались, что это за город))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15513

      JTherry > R_a_i_n 4 минуты назад

      неужто расчЛенинград...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -269

      Спартач80 1 час назад

      В Питере будет-ЭТО ДРУГОЕ....Алые паруса это наглядно показали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3249

      Алехсбургер. 1 час назад

      Судя по её последним тезисам Леонид Арнольдович резко перенаправил вектор своего "тайного оружия возмездия"
      Короче,за хвост от "царапки" оттащил и тапком по жопе показал куда надо ссать,а куда- нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      сутулая собака и лисы > Алехсбургер. 1 час назад

      интересный у тебя семейный опыт, но должен заверить, не у всех так.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3249

      Алехсбургер. > сутулая собака и лисы 1 час назад

      Миленько.)
      редкий шедевр для местного контента..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87553
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru