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    Ассист Кокорина помог «Фиорентине» разгромить немецкий клуб в товарищеском матче

    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отметился результативным действием в товарищеском матче с клубом 10-го немецкого дивизиона «Остермюнхеном» (7:1).

    30-летний нападающий вышел на поле после перерыва и отдал голевую передачу на Марко Бенасси в середине второго тайма.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
    • Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2021 23:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2307

      BlackMurder 34 минуты назад

      Какой они дивизион Германии обыграли?)

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      Рейтинг: +553

      inzek 1 час назад

      ну что не говори топ парня продали! пусть все завидуют

      0
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      Рейтинг: -751

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Не плохой такой ассист удачи Саше и дальше

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