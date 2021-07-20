Ассист Кокорина помог «Фиорентине» разгромить немецкий клуб в товарищеском матче

Какой они дивизион Германии обыграли?)
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отметился результативным действием в товарищеском матче с клубом 10-го немецкого дивизиона «Остермюнхеном» (7:1).
30-летний нападающий вышел на поле после перерыва и отдал голевую передачу на Марко Бенасси в середине второго тайма.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
- Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.