Соболев – лучший игрок и бомбардир Кубка Париматч Премьер

«Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, разгромив в игре 3-го тура «Химки» (5:1).

Лучшим игроком турнира признан нападающий московской команды Александр Соболев.

Он же стал лучшим бомбардиром Кубка, забив три гола.