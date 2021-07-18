Соболев – лучший игрок и бомбардир Кубка Париматч Премьер

когда в конце в упор пропижонил, и пожадничал...когда надо было на Промеса катнуть...унылый он.....впечатления от матча....ну что сказать Химки денег заработали)))
«Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, разгромив в игре 3-го тура «Химки» (5:1).
Лучшим игроком турнира признан нападающий московской команды Александр Соболев.
Он же стал лучшим бомбардиром Кубка, забив три гола.
Лучший игрок матчаЛучший игрок турнираБраво, Саша! pic.twitter.com/y3RtDb2pOK— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 18, 2021