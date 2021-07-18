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    Соболев – лучший игрок и бомбардир Кубка Париматч Премьер

    «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, разгромив в игре 3-го тура «Химки» (5:1).

    Лучшим игроком турнира признан нападающий московской команды Александр Соболев.

    Он же стал лучшим бомбардиром Кубка, забив три гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    18.07.2021 22:13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1226

      Benifacto 9 часов назад

      когда в конце в упор пропижонил, и пожадничал...когда надо было на Промеса катнуть...унылый он.....впечатления от матча....ну что сказать Химки денег заработали)))

      0
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      Рейтинг: +6719

      playsh 15 часов назад

      Саня,не останавливайся.Пора тебе Дзюблу в сборной менять.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша 15 часов назад

      Стыдно за него!

      3
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      Рейтинг: -54

      Землякруглая > Гавроша 9 часов назад

      П.е.д.р.и.л.о стыдливое. Гыгыгы. Обломили тебя с минусами. Ради этого же себе создал пару десятков аккаунтов. П.е.д.р.и.л.а е.б.а.н.а.я питорская.

      2
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша > Землякруглая 6 часов назад

      Кто тебе разрешил х.у.й из-за рта вынимать, с.с.у.к.а? Соси давай!!!!

      1
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      Рейтинг: +288

      Земля плоская > Землякруглая 6 часов назад

      Здравствуй п.е.д.р.о!!! Как очко?

      2
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      Рейтинг: +4814

      Каратель > Гавроша 2 часа назад

      Иди рукаке подрочи,унылый бомж+опущенец

      0
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      Рейтинг: +5701

      Fusballer 16 часов назад

      Заслуженно!

      1
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      Рейтинг: +84

      jek718875 18 часов назад

      На этом турнире ни разу не нырнул...

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      Рейтинг: +2335

      seth343 18 часов назад

      Все по делу. Молодец !

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