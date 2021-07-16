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    «Зенит» отдаст Шамкина в аренду «Балтике»

    Атакующий полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин будет отдан в аренду в «Балтику». В Калининграде футболист проведет сезон-2021/22.

    19-летний уроженец Санкт-Петербурга стоит 800 тысяч евро.

    • Шамкин с «Зенитом» дважды становился чемпионом.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
    • В 1-м туре первенства ФНЛ «Балтика» сыграла вничью с «Факелом» (3:3).

    Игроки системы «Зенита» Шамкин и Чибисов пройдут просмотр в «Сочи»

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2021 22:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +51

      АлексМак 17 июля, 15:04

      Пускай годик там побудет. Здесь то ему пока ничего не светит. Глядишь там опыта наберётся, заиграет лучше, и вернётся в основу...

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      Рейтинг: +9038

      Вомбат 17 июля, 00:03

      Одна из лучших команд ФНЛ берет в аренду игрока одной из худших команда ПФЛ. С чего бы это? С того, что он стоит 0.8 млн евро? Так эту цену ему задрали искусственно, регулярно вызывая его в основную команду и включая в заявку на матчи. Там он только сидел на лавке, на поле почти не выходил. А те полтора раза, когда выходил, от его игры хотелось плеваться. Балтику Шамкин не усилит.

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      Рейтинг: +1790

      Spirit_78 > Вомбат 17 июля, 00:55

      Талантливые ребята получают шанс, что здесь такого? Как ещё нужно работать с молодёжью?

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      Рейтинг: +724

      sерж > Вомбат 17 июля, 05:56

      а ну да, пусть и дальше бы сидел на лавке

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