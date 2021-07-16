«Зенит» отдаст Шамкина в аренду «Балтике»

Пускай годик там побудет. Здесь то ему пока ничего не светит. Глядишь там опыта наберётся, заиграет лучше, и вернётся в основу...
Атакующий полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин будет отдан в аренду в «Балтику». В Калининграде футболист проведет сезон-2021/22.
19-летний уроженец Санкт-Петербурга стоит 800 тысяч евро.
- Шамкин с «Зенитом» дважды становился чемпионом.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
- В 1-м туре первенства ФНЛ «Балтика» сыграла вничью с «Факелом» (3:3).
Игроки системы «Зенита» Шамкин и Чибисов пройдут просмотр в «Сочи»