«Зенит» отдаст Шамкина в аренду «Балтике»

Атакующий полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин будет отдан в аренду в «Балтику». В Калининграде футболист проведет сезон-2021/22.

19-летний уроженец Санкт-Петербурга стоит 800 тысяч евро.

Шамкин с «Зенитом» дважды становился чемпионом.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

В 1-м туре первенства ФНЛ «Балтика» сыграла вничью с «Факелом» (3:3).

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