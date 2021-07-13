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    Ловрен вернулся к тренировкам с «Зенитом»

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен возобновил тренировочный процесс с командой.

    Пресс-служба петербургского клуба опубликовала фото 32-летнего футболиста с занятия, написав: «С возвращением, Деян Ловрен».

    • Хорват перешел в «Зенит» прошлым летом.
    • В сезоне-2020/21 игрок провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    13.07.2021 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 19:08

      теперь в Зените два привозчика пенальти к Ракицкому добавился Ловрен

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