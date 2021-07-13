Ловрен вернулся к тренировкам с «Зенитом»

теперь в Зените два привозчика пенальти к Ракицкому добавился Ловрен
Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен возобновил тренировочный процесс с командой.
Пресс-служба петербургского клуба опубликовала фото 32-летнего футболиста с занятия, написав: «С возвращением, Деян Ловрен».
- Хорват перешел в «Зенит» прошлым летом.
- В сезоне-2020/21 игрок провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
С возвращением, @Dejan06Lovren! pic.twitter.com/ACkEwfuDEF— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 13, 2021