AS: Левандовски мечтает выступать за «Реал»

Может быть он и мечтает сыграть за Реал, но это не говорит, о том, что он уйдёт туда. Во первых там Бензема, во вторых даже сейчас Роберт стоит больших денег, в третих ему уже 32, а по политики Реала там контаркта на года 2 ну макс 3 светит, крч, практически невозможно.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет стать игроком «Реала», утверждает AS.
По информации источника, выступать за мадридскую команду – мечта 32-летнего футболиста.
Однако «Бавария» не намерена продавать поляка этим летом.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.