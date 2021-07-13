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    AS: Левандовски мечтает выступать за «Реал»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет стать игроком «Реала», утверждает AS.

    По информации источника, выступать за мадридскую команду – мечта 32-летнего футболиста.

    Однако «Бавария» не намерена продавать поляка этим летом.

    • В прошлом сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с мюнхенцами рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.

    Источник: AS

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    13.07.2021 12:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 14 июля 2021, 15:05

      Может быть он и мечтает сыграть за Реал, но это не говорит, о том, что он уйдёт туда. Во первых там Бензема, во вторых даже сейчас Роберт стоит больших денег, в третих ему уже 32, а по политики Реала там контаркта на года 2 ну макс 3 светит, крч, практически невозможно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 июля 2021, 12:08

      Нет никакого смысла в этом переходе. Бавария сейчас одна из сильнейших команд Европы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 июля 2021, 10:07

      Да, в 33 самое то, а если учесть, что так просто и быстро вряд ли Бавария найдет замену, да и там Карима надо учитывать, то в 34 - самое время для Реала Переса.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 июля 2021, 15:42

      Может пора уже на восток взглянуть.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 13:59

      ты на своём месте и сейчас и потом зачем тебе этот Реал особенно сейчас когда там постоянно что то не так

      2
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      Рейтинг: +54

      Vats 13 июля 2021, 13:23

      Как-то поздновато он размечтался )

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 июля 2021, 13:15

      значит не суждено ему играть в реале, в 33 он им не нужен

      3
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      ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" > серега кашин 13 июля 2021, 13:19

      очень похоже на правду

      2
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