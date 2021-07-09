Верратти сообщил о переходе Доннаруммы в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подтвердил переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в французский клуб.
«Он заслуживает того, чтобы присоединиться к ведущему европейскому клубу, чтобы иметь амбиции выиграть Лигу чемпионов.
Я счастлив, что Доннарумма стал моим партнером по «ПСЖ», он нам очень поможет», – сказал Верратти.
- Сообщалось, что вратарь прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ».
- У Доннаруммы истек контракт с «Миланом», за который он выступал с 2015 года.
- В прошлом сезоне Серии А Доннарумма пропустил 38 мячей в 37 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо