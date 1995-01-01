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    Верратти сообщил о переходе Доннаруммы в «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подтвердил переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в французский клуб.

    «Он заслуживает того, чтобы присоединиться к ведущему европейскому клубу, чтобы иметь амбиции выиграть Лигу чемпионов.

    Я счастлив, что Доннарумма стал моим партнером по «ПСЖ», он нам очень поможет», – сказал Верратти.

    • Сообщалось, что вратарь прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ».
    • У Доннаруммы истек контракт с «Миланом», за который он выступал с 2015 года.
    • В прошлом сезоне Серии А Доннарумма пропустил 38 мячей в 37 матчах.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3361

      momwig_ 3 минуты назад

      Даже с Доннарумой и Рамосом - ПСЖ будет ОЧЕНЬ трудно выиграть ЛЧ. Непривычный уровень сопротивления рано или поздно подводит.

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