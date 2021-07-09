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Верратти сообщил о переходе Доннаруммы в «ПСЖ»

9 июля 2021, 08:58
4

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подтвердил переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в французский клуб.

«Он заслуживает того, чтобы присоединиться к ведущему европейскому клубу, чтобы иметь амбиции выиграть Лигу чемпионов.

Я счастлив, что Доннарумма стал моим партнером по «ПСЖ», он нам очень поможет», – сказал Верратти.

  • Сообщалось, что вратарь прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ».
  • У Доннаруммы истек контракт с «Миланом», за который он выступал с 2015 года.
  • В прошлом сезоне Серии А Доннарумма пропустил 38 мячей в 37 матчах.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Франция. Лига 1 ПСЖ Верратти Марко Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (4)
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momwig_
1625812157
Даже с Доннарумой и Рамосом - ПСЖ будет ОЧЕНЬ трудно выиграть ЛЧ. Непривычный уровень сопротивления рано или поздно подводит.
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Лфшт
1625812479
И сгнить в одном из самых слабых и не конкурентных чемпионатах Европы
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Валерий2705
1625815087
Погнался за денежкой и другой мотивации можно даже не искать. Милан в более сильном чемпионате играет, наконец то стартует в ЛЧ. Ну что же, будет одновременно смешно и грустно если проиграет конкуренцию Навасу.
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