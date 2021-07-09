Верратти сообщил о переходе Доннаруммы в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подтвердил переход вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в французский клуб.

«Он заслуживает того, чтобы присоединиться к ведущему европейскому клубу, чтобы иметь амбиции выиграть Лигу чемпионов.

Я счастлив, что Доннарумма стал моим партнером по «ПСЖ», он нам очень поможет», – сказал Верратти.