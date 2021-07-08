«Нижний Новгород» бесплатно подписал Нигматуллина

«Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря Артура Нигматуллина.

«У меня закончился контракт с «Арсеналом». Поступило предложение из «Нижнего Новгорода, и я, недолго думая, приехал сюда. Первые впечатления – самые позитивные. Знаю многих ребят. Пересекались с ними на футбольных полях нашей страны.

Что касается города, то он изменился в лучшую сторону в плане футбольной инфраструктуры. В Нижнем я играл раньше, и этот город однозначно не чужой для меня. Все вокруг родное, много знакомых людей. Я рад всех видеть!» – сказал 30-летний футболист.