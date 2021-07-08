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    «Нижний Новгород» бесплатно подписал Нигматуллина

    «Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря Артура Нигматуллина.

    «У меня закончился контракт с «Арсеналом». Поступило предложение из «Нижнего Новгорода, и я, недолго думая, приехал сюда. Первые впечатления – самые позитивные. Знаю многих ребят. Пересекались с ними на футбольных полях нашей страны.

    Что касается города, то он изменился в лучшую сторону в плане футбольной инфраструктуры. В Нижнем я играл раньше, и этот город однозначно не чужой для меня. Все вокруг родное, много знакомых людей. Я рад всех видеть!» – сказал 30-летний футболист.

    • Нигматуллин подписал с «Нижним Новгородом» контракт на 2 года.
    • Голкипер – воспитанник ЦСКА.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    08.07.2021 22:45
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