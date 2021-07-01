Появились фото новой формы «Краснодара». Основной элемент – ромб

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашней и гостевой формы «Краснодара» на сезон-2021/22.

Домашний комплект выполнен в традиционном для «Краснодара» черно-зеленом цвете с ромбовидным узором. Выездная форма выполнена с тем же узором в бирюзовом цвете.