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    Появились фото новой формы «Краснодара». Основной элемент – ромб

    Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашней и гостевой формы «Краснодара» на сезон-2021/22.

    Домашний комплект выполнен в традиционном для «Краснодара» черно-зеленом цвете с ромбовидным узором. Выездная форма выполнена с тем же узором в бирюзовом цвете.

    • «Краснодар» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Новый сезон стартует 23 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Footy Headlines

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20833

      bset 1 минуту назад

      Это же квадрат. Квадрат - это ромб, у которого все углы прямые. Хоть как квадрат поверни, он квадратом останется.

      P.S. К автору новости никаких претензий - вы это в старших классах проходить будете.

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      Рейтинг: +6241

      владимир миронов 42 минуты назад

      Вместе с формой и игру обновить желательно. Даешь победы, Краснодар!!!

      1
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      Рейтинг: +3203

      FENIX-SL 56 минут назад

      крутая форма

      1
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      Рейтинг: +3194

      _Marqella_ 1 час назад

      У Краснодара всегда была прикольная форма

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      Рейтинг: +867

      tarasofka 1 час назад

      норм. но лучше бы написали, что это силуэты знаменитых краснодарских горных вершин, чем позориться с ромбами))

      3
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      Рейтинг: -372

      Аден > tarasofka 1 час назад

      пшла на Х..кол бомжиха.

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      Рейтинг: +15735

      derrik2000 > tarasofka 53 минуты назад

      "силуэты знаменитых краснодарских горных вершин"

      Сильно.
      Про "горные вершины" в Краснодаре нужно будет местным рассказать. )))))))

      0
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      Рейтинг: +21

      АлексМак 1 час назад

      Красивая!

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