Появились фото новой формы «Краснодара». Основной элемент – ромб

Это же квадрат. Квадрат - это ромб, у которого все углы прямые. Хоть как квадрат поверни, он квадратом останется.
P.S. К автору новости никаких претензий - вы это в старших классах проходить будете.
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашней и гостевой формы «Краснодара» на сезон-2021/22.
Домашний комплект выполнен в традиционном для «Краснодара» черно-зеленом цвете с ромбовидным узором. Выездная форма выполнена с тем же узором в бирюзовом цвете.
- «Краснодар» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.
- Новый сезон стартует 23 июля.