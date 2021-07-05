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    Джикия: «Следующий сезон – один из самых важных в истории «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от старта сезона-2021/22.

    – Что сейчас самое главное для тебя после Евро – отдохнуть, отключиться, восстановиться? И думаешь ли уже о сентябрьских матчах сборной?

    – Отдыхать сейчас времени особо нет. Как вы правильно заметили, скоро обязательно вновь увидимся в сборной, впереди непростые матчи квалификации на ЧМ-2022.

    Но и до этих игр будет достаточно интересный этап в жизни, так как «Спартак» начнет один из самых важных сезонов в существовании клуба. Плюс предстоит отбор в Лигу чемпионов, где тоже очень хочется выступить.

    Сейчас же я провел пару дней дома, у родителей. Наша семья пополнилась, я снова стал дядей. И этот момент, к счастью, отлично помог набраться положительных эмоций. Ведь жизнь продолжается, несмотря на все взлеты и падения.

    • «Спартак» занял 2-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Московский клуб сыграет в квалификации ЛЧ.
    • В апреле 2022 года «Спартаку» исполнится 100 лет.

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    Источник: Sport24

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