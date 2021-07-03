Зинович: «Локомотив» – шаг вперед для моей карьеры»

Новичок «Локомотива» Кирилл Зинович прокомментировал свой переход из «Минска» в московский клуб.

– Кирилл, поздравляем с переходом в «Локомотив». Какая была твоя реакция, когда узнал, что тобой интересуется московский клуб?

– Мне позвонил агент, сказал, что есть большой интерес ко мне со стороны «Локомотива»: руководство, в том числе тренер, видели мою игру. И сказали, что хотят видеть меня в команде.

Конечно, я сказал «да». «Локомотив» – большой клуб. Считаю, что это шаг вперeд для меня, для моей карьеры.

– До этого были переговоры с другими российскими клубами? К тебе проявляли интерес?

– Да, но я выбрал «Локомотив». «Локомотив» выше в таблице, клуб играет в еврокубках. Плюс был интерес Марко [Николича], а когда идeт интерес от тренера – это очень важно для игрока.

Когда тренер в тебе заинтересован, ты перешeл, и он с тобой работает, разговаривает, подсказывает, в чeм нужно добавлять. Это очень важно для игрока.

– Расскажи, о чeм говорили с Марко Николичем?

– Я прилетел в Москву проходить медосмотр, и он позвонил, познакомился, пожелал удачи на медосмотре, сказал: «Будем на связи». Я успешно прошeл медосмотр, приехал, и мы ещe раз встретились на сборах.

Он сказал, что надо работать, что у меня всe есть, чтобы здесь играть, доказывать. И сказал, что кто сильнее, тот и будет играть. Пожелал удачи, успехов.