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    Зинович: «Локомотив» – шаг вперед для моей карьеры»

    Новичок «Локомотива» Кирилл Зинович прокомментировал свой переход из «Минска» в московский клуб.

    – Кирилл, поздравляем с переходом в «Локомотив». Какая была твоя реакция, когда узнал, что тобой интересуется московский клуб?

    – Мне позвонил агент, сказал, что есть большой интерес ко мне со стороны «Локомотива»: руководство, в том числе тренер, видели мою игру. И сказали, что хотят видеть меня в команде.

    Конечно, я сказал «да». «Локомотив» – большой клуб. Считаю, что это шаг вперeд для меня, для моей карьеры.

    – До этого были переговоры с другими российскими клубами? К тебе проявляли интерес?

    – Да, но я выбрал «Локомотив». «Локомотив» выше в таблице, клуб играет в еврокубках. Плюс был интерес Марко [Николича], а когда идeт интерес от тренера – это очень важно для игрока.

    Когда тренер в тебе заинтересован, ты перешeл, и он с тобой работает, разговаривает, подсказывает, в чeм нужно добавлять. Это очень важно для игрока.

    – Расскажи, о чeм говорили с Марко Николичем?

    – Я прилетел в Москву проходить медосмотр, и он позвонил, познакомился, пожелал удачи на медосмотре, сказал: «Будем на связи». Я успешно прошeл медосмотр, приехал, и мы ещe раз встретились на сборах.

    Он сказал, что надо работать, что у меня всe есть, чтобы здесь играть, доказывать. И сказал, что кто сильнее, тот и будет играть. Пожелал удачи, успехов.

    • Зинович – воспитанник «Минска».
    • Он заключил с «Локомотивом» пятилетний контракт и выбрал себе 90-й игровой номер.
    • Рыночная стоимость белоруса – 250 тысяч евро.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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