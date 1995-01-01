Ари близок к переходу в «Химки»

Ари в Химках - это здОрово!
Глушаков, Ари - эти помогут Химкам выйти на новый уровень.
Тем более, что рядом с ними молодые игроки будут расти быстрее.
Бывший нападающий «Краснодара» Ари может в скором времени стать игроком «Химок».
По информации «Чемпионата», подмосковный клуб готов заключить с 35-летним футболистом контракт на один год.
Стороны находятся в финальной стадии переговоров.
- Ари – свободный агент.
- Он выступал за «Краснодар» с 2013 года.
- В минувшем сезоне в активе форварда 2 гола в 13 матчах.