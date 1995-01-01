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    Ари близок к переходу в «Химки»

    Бывший нападающий «Краснодара» Ари может в скором времени стать игроком «Химок».

    По информации «Чемпионата», подмосковный клуб готов заключить с 35-летним футболистом контракт на один год.

    Стороны находятся в финальной стадии переговоров.

    • Ари – свободный агент.
    • Он выступал за «Краснодар» с 2013 года.
    • В минувшем сезоне в активе форварда 2 гола в 13 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +15623

      derrik2000 3 часа назад

      Ари в Химках - это здОрово!
      Глушаков, Ари - эти помогут Химкам выйти на новый уровень.
      Тем более, что рядом с ними молодые игроки будут расти быстрее.

      1
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      Рейтинг: +6513

      Cleaner 3 часа назад

      Даже если будет играть по одному тайму, все равно усиление для Химок. Да и молодежь гонять будет...

      1
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      Рейтинг: +18885

      vladimir-7 > Cleaner 3 часа назад

      Федун задумался, ори не ори, а Ари надо опасаться.

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      Рейтинг: +6513

      Cleaner > vladimir-7 2 часа назад

      Спартаку опасаться Химок??? Это звучит так же, как Спартаку опасаться Спартака!...)

      0
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      Рейтинг: +18885

      vladimir-7 > Cleaner 2 часа назад

      Да не Химок им опасаться, а Ари, он очень любит забивать
      именно спартаку.

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      Рейтинг: +6513

      Cleaner > vladimir-7 2 часа назад

      Ари не поставят на игру против Спартака. Всего и делов то...)

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      Рейтинг: +18885

      vladimir-7 > Cleaner 2 часа назад

      Не надо, не выкручивайся.

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      Рейтинг: +6513

      Cleaner > vladimir-7 2 часа назад

      А вот посмотрим, как оно будет.)))

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      Рейтинг: +18885

      vladimir-7 > Cleaner 2 часа назад

      Ладно.

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