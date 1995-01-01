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    «Химки» могут арендовать Сигурдссона у ЦСКА

    «Химки» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону.

    По информации Eurostavka, подмосковный клуб хочет взять в аренду 22-летнего футболиста.

    Сейчас исландец восстанавливается после травмы колена. Он должен вернуться в строй в середине июля.

    • В прошлом сезоне Сигурдссон забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2283

      Аид666 47 минут назад

      да че за бред! а кто играть то будет? Вообще не понимаю политику трансферов...

      0
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      ...
      Рейтинг: +18830

      vladimir-7 > Аид666 4 минуты назад

      У некоторых клубов, только, купил–продал и получил маленькую прибыль, а у других покупка для укрепления
      состава команды. Вот и вся трансферная политика.

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