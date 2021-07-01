«Химки» могут арендовать Сигурдссона у ЦСКА

«Химки» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Арнору Сигурдссону.
По информации Eurostavka, подмосковный клуб хочет взять в аренду 22-летнего футболиста.
Сейчас исландец восстанавливается после травмы колена. Он должен вернуться в строй в середине июля.
- В прошлом сезоне Сигурдссон забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.
Источник: Eurostavka
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