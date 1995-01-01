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    Джикия, Зобнин и Соболев приступят к тренировкам в «Спартаке» 30 июня

    Выступавшие на Евро-2020 в составе сборной России Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев начнут готовиться к новому сезону со «Спартаком» 30 июня. Об этом сообщил директор клуба по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

    «Ребята получили неделю выходных после вылета команды с Евро. Владимир Чепзанович разработал для каждого индивидуальную программу занятий, чтобы после возвращения команды из Австрии трое сборников находились в одинаковых кондициях с остальными ребятами.

    30 июня они начнут заниматься индивидуально в Москве, а 7 июля проведут первую тренировку в общей группе. К этому сроку мы ждем и остальных сборников, конечно, с корректировкой на выступление их сборных на Евро», – сказал Фетисов.

    • Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.
    • Команда заняла последнее место в группе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27054

      VVM1964 1 час назад

      Это правильно - нервишки надо подлечить , другой причины для отдыха не вижу - не перетрудились ))

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