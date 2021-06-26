Джикия, Зобнин и Соболев приступят к тренировкам в «Спартаке» 30 июня

Выступавшие на Евро-2020 в составе сборной России Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев начнут готовиться к новому сезону со «Спартаком» 30 июня. Об этом сообщил директор клуба по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

«Ребята получили неделю выходных после вылета команды с Евро. Владимир Чепзанович разработал для каждого индивидуальную программу занятий, чтобы после возвращения команды из Австрии трое сборников находились в одинаковых кондициях с остальными ребятами.

30 июня они начнут заниматься индивидуально в Москве, а 7 июля проведут первую тренировку в общей группе. К этому сроку мы ждем и остальных сборников, конечно, с корректировкой на выступление их сборных на Евро», – сказал Фетисов.