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  • Джикия, Зобнин и Соболев приступят к тренировкам в «Спартаке» 30 июня

Джикия, Зобнин и Соболев приступят к тренировкам в «Спартаке» 30 июня

26 июня 2021, 18:33
11

Выступавшие на Евро-2020 в составе сборной России Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев начнут готовиться к новому сезону со «Спартаком» 30 июня. Об этом сообщил директор клуба по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

«Ребята получили неделю выходных после вылета команды с Евро. Владимир Чепзанович разработал для каждого индивидуальную программу занятий, чтобы после возвращения команды из Австрии трое сборников находились в одинаковых кондициях с остальными ребятами.

30 июня они начнут заниматься индивидуально в Москве, а 7 июля проведут первую тренировку в общей группе. К этому сроку мы ждем и остальных сборников, конечно, с корректировкой на выступление их сборных на Евро», – сказал Фетисов.

  • Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.
  • Команда заняла последнее место в группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Зобнин Роман Соболев Александр
Комментарии (11)
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VVM1964
1624722207
Это правильно - нервишки надо подлечить , другой причины для отдыха не вижу - не перетрудились ))
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Dominator777
1624732858
Джикия и Соболев на Евро результативными действиями не отметились, а у Зобнина - один ассист (правда в свои ворота)!
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aaaaahhhh
1624733741
оставить их Черчесову на перевоспитание:)))))))
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alp
1624736823
с такими спартаковскими я не переживаю за следующее чемпионство
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Иван Петров 1986
1624739422
Сейчас им деньжат добавят за успешную игру в сборной и они еще лучше играть начнут.
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sobaka120982
1624767407
Да вообще по х.... когда эти мячяноги приступят. Мертвые игроки и мёртвый футбол . Пока так!
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житель СПб
1624770989
Прочитал новость, и знаете какая мысль мелькнула первой - "Зачем?" Крамольная, конечно, но если серьезно - то так играть можно и не тренируясь. (Что они все наверное и делают - иначе откуда информация о пьянках, курении и т.п.). Повторяю: если болельщики страны хотят как-то повлиять на ситуацию, то надо перестать ходить на стадионы.
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Урия Гип 2
1624782519
Зобнину в каждой игре отрабатывать свой пас назад.
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slavа0508
1624786952
Устали бедненьки , мужики с пузиком так бегают для отдыха,,,,
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zigbert
1624863395
Самое главное забыть этот кошмар и настраиваться на позитивный лад.
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