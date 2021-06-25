«Ливерпуль» сделал запрос о трансфере Мбаппе

Если будет дальше играть как на этом евро, то может и у Ливерпуля денег на него хватит и Реалу перестанет быть интересным. Похоже ээ..."слишком много ел".
«Ливерпуль» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Клуб сделал запрос о трансфере с целью узнать, можно ли купить француза этим летом. В «ПСЖ» дали понять, что не собираются продавать игрока.
Как пишет Marca, сам Мбаппе хочет перейти только в один клуб – «Реал».
- В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
- Его контракт с парижанами истекает следующим летом.
- «ПСЖ» ранее подписал соглашение с младшим братом нападающего Этаном.