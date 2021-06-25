«Ливерпуль» сделал запрос о трансфере Мбаппе

«Ливерпуль» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Клуб сделал запрос о трансфере с целью узнать, можно ли купить француза этим летом. В «ПСЖ» дали понять, что не собираются продавать игрока.

Как пишет Marca, сам Мбаппе хочет перейти только в один клуб – «Реал».