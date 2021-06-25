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    «Ливерпуль» сделал запрос о трансфере Мбаппе

    «Ливерпуль» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Клуб сделал запрос о трансфере с целью узнать, можно ли купить француза этим летом. В «ПСЖ» дали понять, что не собираются продавать игрока.

    Как пишет Marca, сам Мбаппе хочет перейти только в один клуб – «Реал».

    • В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
    • Его контракт с парижанами истекает следующим летом.
    • «ПСЖ» ранее подписал соглашение с младшим братом нападающего Этаном.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5739

      Томик 3 минуты назад

      Если будет дальше играть как на этом евро, то может и у Ливерпуля денег на него хватит и Реалу перестанет быть интересным. Похоже ээ..."слишком много ел".

      0
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      Рейтинг: +1246

      21082014 55 минут назад

      Мбаппе-неподъёмный вариант для Ливерпуля.надо рассматривать варианты попроще.кстати,интересная деталь:в Клубе нет ни одного земляка главного тренера.

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