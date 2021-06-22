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    Экс-тренер ЦСКА Шапошников умер в возрасте 98 лет

    ЦСКА сообщил о смерти бывшего игрока и тренера команды Сергея Шапошникова.

    Специалист умер сегодня, 22 июня, в возрасте 98 лет.

    Московский клуб выразил соболезнования родным и близким Шапошникова.

    • Нападающий в ходе игровой карьеры выступал за ЦСКА с 1947 по 1948 год.
    • Шапошников возглавлял команду 4 раза (1966-1967, 1979, 1983, 1987-1988).

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45101

      MaxRnD 49 секунд назад

      Хорошо пОжил мужик. Для нынешних поколений отметка в большей части случаев недостижимая

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