Экс-тренер ЦСКА Шапошников умер в возрасте 98 лет

ЦСКА сообщил о смерти бывшего игрока и тренера команды Сергея Шапошникова.

Специалист умер сегодня, 22 июня, в возрасте 98 лет.

Московский клуб выразил соболезнования родным и близким Шапошникова.

Нападающий в ходе игровой карьеры выступал за ЦСКА с 1947 по 1948 год.

Шапошников возглавлял команду 4 раза (1966-1967, 1979, 1983, 1987-1988).