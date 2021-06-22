Экс-тренер ЦСКА Шапошников умер в возрасте 98 лет

Хорошо пОжил мужик. Для нынешних поколений отметка в большей части случаев недостижимая
ЦСКА сообщил о смерти бывшего игрока и тренера команды Сергея Шапошникова.
Специалист умер сегодня, 22 июня, в возрасте 98 лет.
Московский клуб выразил соболезнования родным и близким Шапошникова.
- Нападающий в ходе игровой карьеры выступал за ЦСКА с 1947 по 1948 год.
- Шапошников возглавлял команду 4 раза (1966-1967, 1979, 1983, 1987-1988).
На 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер #ЦСКА Сергей Шапошников. Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича pic.twitter.com/hdLQ3qhuH4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 22, 2021