Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Если только раза в четыре зарплату ему урезать. По другому не нужен. Зачем ЦСКА игрок, который больше половины сезона лежит в больничке???
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, скорее всего, останется в московском клубе еще на один сезон.
По информации Sport24, стороны близки к заключению нового соглашения.
30-летний футболист полетит с командой на сборы в Австрию.
- Действующий контракт игрока с клубом истечет 30 июня.
- В минувшем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.