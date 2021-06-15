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    Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, скорее всего, останется в московском клубе еще на один сезон.

    По информации Sport24, стороны близки к заключению нового соглашения.

    30-летний футболист полетит с командой на сборы в Австрию.

    • Действующий контракт игрока с клубом истечет 30 июня.
    • В минувшем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5972

      Cleaner 15 минут назад

      Если только раза в четыре зарплату ему урезать. По другому не нужен. Зачем ЦСКА игрок, который больше половины сезона лежит в больничке???

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      Рейтинг: +9368

      Литейный4 1 час назад

      И на буй он им нужен? Алан в силу своей хрустальности уже лет 5 не приносит коням пользы. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2493

      Nerlinger 1 час назад

      Удачи Алану и 3доровья !!!

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      Рейтинг: +18425

      vladimir-7 1 час назад

      Правильно, кто же откажется отдохнуть в Австрии, а дальше видно будет.

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