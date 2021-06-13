«Локомотив» вышел из отпуска и завтра отправится на сбор в Австрию

Футболисты «Локомотива», не вызванные в сборные, вышли из отпуска. Они проходят медицинское обследование.

Завтра, 14 июня, «Локомотив» улетит на сбор в Австрию.

Новый сезон РПЛ стартует 25 июля.

17 июля «Локомотив» сыграет за Суперкубок России с «Зенитом».

В сентябре «Локомотив» стартует в группе Лиги Европы.

Команда вышла из отпуска и прошла медосмотрЗавтра вылетаем в Австрию на #РЖДТренировочныеСборы и начинаем подготовку к новому сезону! pic.twitter.com/QKuMofqKSS — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 13, 2021

«Зенит» вышел из отпуска и проходит медосмотр