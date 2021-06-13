«Локомотив» вышел из отпуска и завтра отправится на сбор в Австрию

В России лето летнее, а они поавстриям разъезжают.
Футболисты «Локомотива», не вызванные в сборные, вышли из отпуска. Они проходят медицинское обследование.
Завтра, 14 июня, «Локомотив» улетит на сбор в Австрию.
- Новый сезон РПЛ стартует 25 июля.
- 17 июля «Локомотив» сыграет за Суперкубок России с «Зенитом».
- В сентябре «Локомотив» стартует в группе Лиги Европы.
Команда вышла из отпуска и прошла медосмотрЗавтра вылетаем в Австрию на #РЖДТренировочныеСборы и начинаем подготовку к новому сезону! pic.twitter.com/QKuMofqKSS— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 13, 2021
«Зенит» вышел из отпуска и проходит медосмотр