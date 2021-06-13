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    «Локомотив» вышел из отпуска и завтра отправится на сбор в Австрию

    Футболисты «Локомотива», не вызванные в сборные, вышли из отпуска. Они проходят медицинское обследование.

    Завтра, 14 июня, «Локомотив» улетит на сбор в Австрию.

    • Новый сезон РПЛ стартует 25 июля.
    • 17 июля «Локомотив» сыграет за Суперкубок России с «Зенитом».
    • В сентябре «Локомотив» стартует в группе Лиги Европы.

    «Зенит» вышел из отпуска и проходит медосмотр

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4686

      Fusballer 2 часа назад

      В России лето летнее, а они поавстриям разъезжают.

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