Это дааа...
Бегущая петарда.Одно из лучших событий в жизни армейцев.
ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Вагнера Лава. Бразильцу исполнилось 37 лет.
«Единственный. Неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!» – сообщила пресс-служба клуба в твиттере.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- Вагнер брал с ЦСКА Кубок УЕФА.