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    «Единственный. Неповторимый. Легендарный». ЦСКА поздравил Вагнера Лава с 37-летием

    ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды Вагнера Лава. Бразильцу исполнилось 37 лет.

    «Единственный. Неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает сегодня день рождения!» – сообщила пресс-служба клуба в твиттере.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • Вагнер брал с ЦСКА Кубок УЕФА.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2647

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      Это дааа...
      Бегущая петарда.Одно из лучших событий в жизни армейцев.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47694

      portero 5 минут назад

      Ваня молодец, хитер на поле, умеет открываться в нужный момент, жаль возраст уже...
      Спокойного отдыха.

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