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    Модрич в девятый раз подряд признан лучшим игроком года в Хорватии

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом года в Хорватии.

    35-летний хавбек стал игроком года в девятый раз подряд.

    • В конце мая Модрич продлил контракт с «Реалом» до лета 2022 года.
    • В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».
    • В минувшем сезоне Примеры Модрич забил 5 мячей и отдал 2 ассиста в 35 матчах.

    Источник: твиттер Федерации футбола Хорватии

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    08.06.2021 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2021, 14:55

      у них что там ступор что ли вроде столько игроков их Хорватии по всей Европе, а он лучший 9 лет, а почему у нас не учитывают скажем Головина Миранчука или вообще лучший должен быть Кокорин

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 8 июня 2021, 11:17

      Как по мне так в этом сезоне Брозович лучший

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