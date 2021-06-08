Модрич в девятый раз подряд признан лучшим игроком года в Хорватии

у них что там ступор что ли вроде столько игроков их Хорватии по всей Европе, а он лучший 9 лет, а почему у нас не учитывают скажем Головина Миранчука или вообще лучший должен быть Кокорин
Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом года в Хорватии.
35-летний хавбек стал игроком года в девятый раз подряд.
- В конце мая Модрич продлил контракт с «Реалом» до лета 2022 года.
- В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».
- В минувшем сезоне Примеры Модрич забил 5 мячей и отдал 2 ассиста в 35 матчах.