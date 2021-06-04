«Челси» продлил контракт с 36-летним Силвой

Тяго Сильва -- уникум. У нас не все 20-летние так бегают. А длинным пасом владеет не хуже Гигза и Скоулза. Кстати это двое играли за МЮ вообще до 40 лет, хотя передвигались по полю не быстрее Жиркова.
Центральный защитник «Челси» Тиаго Силва продолжит выступать за лондонскую команду.
Клуб воспользовался опцией продления контракта бразильца на один год.
- 36-летний Силва в августе 2020 года перешел в «Челси» на правах свободного агента.
- В прошедшем сезоне он забил 2 гола в 34 матчах.
- С лондонцами футболист выиграл Лигу чемпионов.