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    «Челси» продлил контракт с 36-летним Силвой

    Центральный защитник «Челси» Тиаго Силва продолжит выступать за лондонскую команду.

    Клуб воспользовался опцией продления контракта бразильца на один год.

    • 36-летний Силва в августе 2020 года перешел в «Челси» на правах свободного агента.
    • В прошедшем сезоне он забил 2 гола в 34 матчах.
    • С лондонцами футболист выиграл Лигу чемпионов.

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    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8604

      Вомбат 51 минуту назад

      Тяго Сильва -- уникум. У нас не все 20-летние так бегают. А длинным пасом владеет не хуже Гигза и Скоулза. Кстати это двое играли за МЮ вообще до 40 лет, хотя передвигались по полю не быстрее Жиркова.

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      Рейтинг: +1069

      Радио1000шумеров > Вомбат 26 минут назад

      Мальдини в Милане до 41-го года коптил, и это были лучшие годы Милана.

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