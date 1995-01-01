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    Шиманьски: «РПЛ – сильная лига, здесь интересно играть. Счастлив, что продлил контракт с «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски высказался о продлении контракта со столичным клубом на пять лет.

    «Мне в «Динамо» очень комфортно. Я вижу, как развивается клуб, кроме того, я сам хорошо расту здесь как футболист и личность. Болельщики даже признали меня лучшим игроком в сезоне – это невероятно и очень ценно.

    В России сильная лига, играть здесь интересно. Вместе с клубом мы пришли к выводу, что подписание нового контракта – самое лучшее решение. Я счастлив, что это произошло.

    У нас амбициозные цели и есть отличные возможности для их реализации. Со своей стороны приложу все силы для их достижения», – сказал Шиманьски.

    • Шиманьски играет за «Динамо» с 2019 года.
    • Он провел 54 матча, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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