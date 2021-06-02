Шиманьски: «РПЛ – сильная лига, здесь интересно играть. Счастлив, что продлил контракт с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски высказался о продлении контракта со столичным клубом на пять лет.

«Мне в «Динамо» очень комфортно. Я вижу, как развивается клуб, кроме того, я сам хорошо расту здесь как футболист и личность. Болельщики даже признали меня лучшим игроком в сезоне – это невероятно и очень ценно.

В России сильная лига, играть здесь интересно. Вместе с клубом мы пришли к выводу, что подписание нового контракта – самое лучшее решение. Я счастлив, что это произошло.

У нас амбициозные цели и есть отличные возможности для их реализации. Со своей стороны приложу все силы для их достижения», – сказал Шиманьски.