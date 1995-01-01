Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Дзюба – лучший игрок РПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной. Азмун и Влашич – в топ-3

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2020/21 по количеству касаний мяча в штрафной площади соперника.

    32-летний форвард 225 раз коснулся мяча в чужой штрафной.

    Вторым стал его одноклубник Сердар Азмун (157), третьим – полузащитник ЦСКА Никола Влашич (144).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2491

      Алехсбургер. 1 час назад

      Даже можно не касаться...)

      Тем не менее, польские болельщики выделяют по итогам встречи не только Головина, но и Артема Дзюбу:

      @Lukaszinioo:
      - Дзюбу следует дисквалифицировать. Нельзя быть таким большим и сильным, но в то же время уметь настолько хорошо обрабатывать мяч.

      @AlexanderKing4L:
      - Дзюба - их все и вся, а ему уже 33 года...


      @Beetlej37652390:
      - Дзюба устроил польским игрокам тот еще День защиты детей.

      @TheNologic:
      - Обожаю связку Дзюбы и Головина.

      @Wislocki_R:
      - В детстве Дзюба, должно быть, упал в чан с волшебным зельем.


      @urupagaj:
      - Дзюба - зверюга! Согласен с комментатором матча. И знаете что. Я с уважением отношусь к таким футболистам. В одном из эпизодов ему едва не порвали майку. Но он не падает в ожидании свистка, а продолжает играть.

      @szukajtego:
      - Дзюба - это белый Лукаку.

      @hassanmaig:
      - Недооцененный игрок.

      @Raikkonen_SFC6:
      - Мне он очень нравится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11076

      paracetamol 1 час назад

      Не касаться надо, а бить по ворота!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2491

      Алехсбургер. 1 час назад

      Безвременно ушедший классик сказал бы..
      "пуканы рванули у красно-белых.стыдно. гы-гы.")

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5221

      Добрый Бобер 1 час назад

      Как ещё его будут PRить? Дзюба лучший по количеству пересечений линии штрафной? Дзюба лучший по касанию мяча после розыгрыша углового? Дзюба лучший по количеству празднований гола с воинским приветствием?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11076

      paracetamol > Добрый Бобер 1 час назад

      А что делать, если так оно и есть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +145

      R_a_i_n > Добрый Бобер 1 час назад

      Дзюба лучший по катанию шишки))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5852

      playsh 1 час назад

      Что за идиотская статистика,кому она нужна?Голов забил 20 - это понятное дело,а вот коснулся мяча 225 раз,или мяч его коснулся,отскочив от задницы или спины,это полная бредятина.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22801

      silver29 1 час назад

      Чушь или назовите идиота кто это считал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -158

      Землякруглая > silver29 1 час назад

      Гендир синита Медведев...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85977
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru