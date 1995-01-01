Дзюба – лучший игрок РПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной. Азмун и Влашич – в топ-3

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2020/21 по количеству касаний мяча в штрафной площади соперника.

32-летний форвард 225 раз коснулся мяча в чужой штрафной.

Вторым стал его одноклубник Сердар Азмун (157), третьим – полузащитник ЦСКА Никола Влашич (144).