Дзюба – лучший игрок РПЛ по касаниям мяча в чужой штрафной. Азмун и Влашич – в топ-3

Даже можно не касаться...)
Тем не менее, польские болельщики выделяют по итогам встречи не только Головина, но и Артема Дзюбу:
@Lukaszinioo:
- Дзюбу следует дисквалифицировать. Нельзя быть таким большим и сильным, но в то же время уметь настолько хорошо обрабатывать мяч.
@AlexanderKing4L:
- Дзюба - их все и вся, а ему уже 33 года...
@Beetlej37652390:
- Дзюба устроил польским игрокам тот еще День защиты детей.
@TheNologic:
- Обожаю связку Дзюбы и Головина.
@Wislocki_R:
- В детстве Дзюба, должно быть, упал в чан с волшебным зельем.
@urupagaj:
- Дзюба - зверюга! Согласен с комментатором матча. И знаете что. Я с уважением отношусь к таким футболистам. В одном из эпизодов ему едва не порвали майку. Но он не падает в ожидании свистка, а продолжает играть.
@szukajtego:
- Дзюба - это белый Лукаку.
@hassanmaig:
- Недооцененный игрок.
@Raikkonen_SFC6:
- Мне он очень нравится.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2020/21 по количеству касаний мяча в штрафной площади соперника.
32-летний форвард 225 раз коснулся мяча в чужой штрафной.
Вторым стал его одноклубник Сердар Азмун (157), третьим – полузащитник ЦСКА Никола Влашич (144).