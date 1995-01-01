Шувалов: «Сезон ЦСКА? У нас накопленная настороженная эмоция»

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал итоги прошедшего сезона для ЦСКА.

«Сезон прошел, к сожалению, так, как прошел. Как акционеры – мы довольны, стоимость акций клуба увеличилась.

В этом плане с точки зрения бизнеса – все неплохо. Но у нас накопленная настороженная эмоция в плане результатов – мы хотим, чтобы ЦСКА побеждал», – сказал Шувалов.