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    Шувалов: «Сезон ЦСКА? У нас накопленная настороженная эмоция»

    Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал итоги прошедшего сезона для ЦСКА.

    «Сезон прошел, к сожалению, так, как прошел. Как акционеры – мы довольны, стоимость акций клуба увеличилась.

    В этом плане с точки зрения бизнеса – все неплохо. Но у нас накопленная настороженная эмоция в плане результатов – мы хотим, чтобы ЦСКА побеждал», – сказал Шувалов.

    • ВЭБ.РФ – основной акционер ЦСКА.
    • Команда заняла в минувшем сезоне РПЛ шестое место и не попала в еврокубки.

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    Источник: ТАСС

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