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    Паршивлюк близок к уходу из «Динамо»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, скорее всего, летом покинет команду.

    По информации Sport24, игрок близок к уходу из московского клуба на правах свободного агента.

    «Динамо» не предложило 32-летнему футболисту новый контракт, а пункт об автоматическом продлении соглашения между сторонами не сработал из-за недостаточного количества проведенных матчей в минувшем сезоне.

    • Паршивлюк выступает за столичную команду с 2019 года.
    • В сезоне-2020/21 он сделал 2 ассиста в 25 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    31.05.2021 23:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1636

      acor94 1 час назад

      25 матчей из 30 недостаточно для продления контракта? вот это поворот)

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