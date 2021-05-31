Паршивлюк близок к уходу из «Динамо»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, скорее всего, летом покинет команду.
По информации Sport24, игрок близок к уходу из московского клуба на правах свободного агента.
«Динамо» не предложило 32-летнему футболисту новый контракт, а пункт об автоматическом продлении соглашения между сторонами не сработал из-за недостаточного количества проведенных матчей в минувшем сезоне.
- Паршивлюк выступает за столичную команду с 2019 года.
- В сезоне-2020/21 он сделал 2 ассиста в 25 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 1,5 миллиона евро.
Источник: Sport24