Паршивлюк близок к уходу из «Динамо»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, скорее всего, летом покинет команду.

По информации Sport24, игрок близок к уходу из московского клуба на правах свободного агента.

«Динамо» не предложило 32-летнему футболисту новый контракт, а пункт об автоматическом продлении соглашения между сторонами не сработал из-за недостаточного количества проведенных матчей в минувшем сезоне.