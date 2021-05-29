Squawka: Вернер за первые 15 минут финала Лиги чемпионов не реализовал 2 явных голевых момента

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Согласно сервису футбольной статистики Squawka, нападающий лондонцев Тимо Вернер в первые 15 минут не реализовал два явных голевых момента.
Всего немец в текущем сезоне Лиги чемпионов упустил шесть явных голевых моментов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Порту.
- Это дебютный еврокубковый финал для Вернера.
- «Челси» не брал Лигу чемпионов с 2012 года.
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Источник: твиттер Squawka Football