Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Squawka: Вернер за первые 15 минут финала Лиги чемпионов не реализовал 2 явных голевых момента

    В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Согласно сервису футбольной статистики Squawka, нападающий лондонцев Тимо Вернер в первые 15 минут не реализовал два явных голевых момента.

    Всего немец в текущем сезоне Лиги чемпионов упустил шесть явных голевых моментов.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Порту.
    • Это дебютный еврокубковый финал для Вернера.
    • «Челси» не брал Лигу чемпионов с 2012 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85921
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru