Лига чемпионов. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале

Ну раз мы тут играем:
Минимальная победа сити( 1:0 или 2:1)
Чем быстрее сити забьет гол тем больше матч будет похож на перекатывание мяча от них же.
Надеюсь я ошибаюсь)
Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало – в 22:00 по московскому времени.
В этом сезоне команды трижды встречались друг с другом – в АПЛ «Сити» и «Челси» обменялись гостевыми победами, а в Кубке Англии лондонцы дома выиграли со счетом 1:0.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЛЧ.