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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале

    Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

    Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало – в 22:00 по московскому времени.

    В этом сезоне команды трижды встречались друг с другом – в АПЛ «Сити» и «Челси» обменялись гостевыми победами, а в Кубке Англии лондонцы дома выиграли со счетом 1:0.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10877

      DeStar 2 часа назад

      Ну раз мы тут играем:
      Минимальная победа сити( 1:0 или 2:1)
      Чем быстрее сити забьет гол тем больше матч будет похож на перекатывание мяча от них же.
      Надеюсь я ошибаюсь)

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      Рейтинг: +17889

      vladimir-7 2 часа назад

      Челси выиграет у Сити 2:1.

      0
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      Рейтинг: +561

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      сити выиграет 2:0 к сожалению

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      Рейтинг: +94

      9зверь9 3 часа назад

      Унылые 1.0 или 0.1 скорее всего и будут опять...

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