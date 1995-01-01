Лига чемпионов. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало – в 22:00 по московскому времени.

В этом сезоне команды трижды встречались друг с другом – в АПЛ «Сити» и «Челси» обменялись гостевыми победами, а в Кубке Англии лондонцы дома выиграли со счетом 1:0.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЛЧ.