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    Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» устроили беспорядки в Порту

    В преддверии финала Лиги чемпионов болельщики «Манчестер Сити» и «Челси» устраивают потасовки на улицах Порту. Видео доступно ниже.

    Фанаты бьют бутылки, шумят, мешают дорожному движению.

    • Матч в Порту состоится завтра, 29 мая.
    • «Манчестер Сити» последний раз брал еврокубок в 1970 году.
    • «Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    28.05.2021 23:30
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