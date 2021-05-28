Фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» устроили беспорядки в Порту

В преддверии финала Лиги чемпионов болельщики «Манчестер Сити» и «Челси» устраивают потасовки на улицах Порту. Видео доступно ниже.
Фанаты бьют бутылки, шумят, мешают дорожному движению.
- Матч в Порту состоится завтра, 29 мая.
- «Манчестер Сити» последний раз брал еврокубок в 1970 году.
- «Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году.
Пока «Ман Сити» и «Челси» готовятся к финалу ЛЧ, фанаты клубов уже выясняют отношения на улицах ПортуУжасное поведение pic.twitter.com/8lltGRn4lW— Матч ТВ (@MatchTV) May 28, 2021