Журналист Алланазаров: «Минимум три русских игрока «Зенита» недовольны клубом»

Источников в клубе Зенит у красно-белых журналистов не осталось. Их выявили, а новых пока не нашлось. Так что приходится придумывать. Но придумано правдоподобно. Круговой недавно говорил, что его все устраивает, и он изначально был настроен на долгую борьбу за место в составе. Но есть Оздоев, который вряд ли счастлив оттого, что его подвинул Вендел, есть Сутормин, который явно недоволен, что не может пробиться в основу, и есть Чистяков, о настроении которого никто не знает.
Несколько футболистов «Зенита» недовольны ситуацией в клубе. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
«Знаю минимум трeх игроков в «Зените», которые недовольны клубом. Все русские. Вот и думайте», – написал инсайдер.
- «Зенит» взял 3 чемпионства подряд.
- Магомед Оздоев может уйти в «Динамо».
- У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.