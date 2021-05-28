Журналист Алланазаров: «Минимум три русских игрока «Зенита» недовольны клубом»

Несколько футболистов «Зенита» недовольны ситуацией в клубе. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Знаю минимум трeх игроков в «Зените», которые недовольны клубом. Все русские. Вот и думайте», – написал инсайдер.