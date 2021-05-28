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    Журналист Алланазаров: «Минимум три русских игрока «Зенита» недовольны клубом»

    Несколько футболистов «Зенита» недовольны ситуацией в клубе. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    «Знаю минимум трeх игроков в «Зените», которые недовольны клубом. Все русские. Вот и думайте», – написал инсайдер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    28.05.2021 22:30
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8568

      Вомбат 43 минуты назад

      Источников в клубе Зенит у красно-белых журналистов не осталось. Их выявили, а новых пока не нашлось. Так что приходится придумывать. Но придумано правдоподобно. Круговой недавно говорил, что его все устраивает, и он изначально был настроен на долгую борьбу за место в составе. Но есть Оздоев, который вряд ли счастлив оттого, что его подвинул Вендел, есть Сутормин, который явно недоволен, что не может пробиться в основу, и есть Чистяков, о настроении которого никто не знает.

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      Рейтинг: +2304

      ySS 58 минут назад

      Врет журналюга, бессовестно врет)

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      Рейтинг: +4370

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Круговой мало играет, раз, Чистяков. за которого не хотят платить - два, ну и третий тот, кто мало играет: либо Сутормин, либо Ерохин, либо Мостовой.

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      Рейтинг: +3179

      Semenycch > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Сутормин часто выходит на замену, Мостовой тоже, наверное третий Ерохин. Отличный футболист но не часто появляется в основе.

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      Рейтинг: +12962

      Garrincha58 1 час назад

      Круговой Сутормин Ерохин и Оздоев

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      Рейтинг: +19263

      slavutiq70 1 час назад

      Сказал А ,,,говори Б или помалкивай,,,

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      Рейтинг: +10551

      Hektor 84 1 час назад

      Лунев, Оздоев и Кузяев.

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      Рейтинг: +262

      loko1982 > Hektor 84 1 час назад

      Оздоев - русский?))

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      Рейтинг: +913

      Хейтер Аларм 1 час назад

      а чем конкретно недовольны сказать нельзя???

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      Рейтинг: +10551

      Hektor 84 > Хейтер Аларм 1 час назад

      Ну у Оздоева остался год контракта. Или продлевать не хотят либо продлевают с подрезанием зарплаты.

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      Рейтинг: +3179

      Semenycch > Хейтер Аларм 1 час назад

      Видимо проведенным временем на поле.

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