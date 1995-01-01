Ловрен: «Зенит» доказал, что является главным клубом страны. Мы закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России»

"...являемся главным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России."
Подтвердите это на евро!
Удачи!
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб из Санкт-Петербурга с 96-летием.
«25 мая мы отмечаем день рождения нашего клуба. «Зенит» был гордостью и одним из самых известных символов города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал коллекцию всевозможных трофеев – мы взяли все внутренние титулы, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
В этом году мы выиграли чемпионат России в третий раз подряд и доказали, что являемся главным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России.
Быть петербуржцем – значит быть болельщиком «Зенита». С днем рождения, болельщики «Зенита»!» – написал Ловрен в инстаграме.
- «Зенит» семь раз становился чемпионом России.
- Клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд вышел в групповой этап Лиги чемпионов.