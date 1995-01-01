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    Ловрен: «Зенит» доказал, что является главным клубом страны. Мы закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб из Санкт-Петербурга с 96-летием.

    «25 мая мы отмечаем день рождения нашего клуба. «Зенит» был гордостью и одним из самых известных символов города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал коллекцию всевозможных трофеев – мы взяли все внутренние титулы, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

    В этом году мы выиграли чемпионат России в третий раз подряд и доказали, что являемся главным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России.

    Быть петербуржцем – значит быть болельщиком «Зенита». С днем рождения, болельщики «Зенита»!» – написал Ловрен в инстаграме.

    • «Зенит» семь раз становился чемпионом России.
    • Клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Деяна Ловрена

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    Сегодня, 22:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7095

      GoLenaStop 22 минуты назад

      "...являемся главным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России."
      Подтвердите это на евро!
      Удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +138

      Forvard47 29 минут назад

      ЭЭ клоун ну-ка спрячься Щас Дена Макарова позову!!

      0
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      Рейтинг: +2695

      FENIX-SL 35 минут назад

      гордо звучит

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