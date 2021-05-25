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  • Ловрен: «Зенит» доказал, что является главным клубом страны. Мы закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России»

Ловрен: «Зенит» доказал, что является главным клубом страны. Мы закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России»

25 мая 2021, 22:54
47

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб из Санкт-Петербурга с 96-летием.

«25 мая мы отмечаем день рождения нашего клуба. «Зенит» был гордостью и одним из самых известных символов города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал коллекцию всевозможных трофеев – мы взяли все внутренние титулы, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В этом году мы выиграли чемпионат России в третий раз подряд и доказали, что являемся главным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России.

Быть петербуржцем – значит быть болельщиком «Зенита». С днем рождения, болельщики «Зенита»!» – написал Ловрен в инстаграме.

  • «Зенит» семь раз становился чемпионом России.
  • Клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: инстаграм Деяна Ловрена
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (47)
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GoLenaStop
1621973398
"...являемся главным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России." Подтвердите это на евро! Удачи!
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maygli
1621978159
Вы являетесь главным клубом Питера, про остальное можете только мечтать.)))
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PAREVG.
1621979047
Болельщиков Зенита поздравляю с ДР клуба. Мой отец, до самой смерти следил за результатами Зенита. НО, Что он несет???? В до газпромовские времена, одна победа в чемпионате СССР, и 2 кубка СССР, при том один из них, во время ВОВ, который можно вообще не считать. А еще был первый дивизион, а в 1990м вообще вышли во второй дивизион. Произошедший в декабре 1991 распад СССР привёл к образованию независимых чемпионатов бывших союзных республик, и «Зенит» вместо второй лиги СССР оказался в высшей лиге чемпионата России. Хоть бы историю клуба почитал для начала.
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nik55
1622008300
Ловрен---можешь лизать до потери сознания но вы не команда а денежный мешок в руках государства
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Давид59
1622012240
Ждём от Деяна групповой этап ЛЧ. Посмотрим, что он покажет.
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Лфшт
1622012713
Ну да, футбольная столица это ж там где бабло отмывают, а не где 5-6 топовых клубов и еще больше стадионов. Всё правильно понимаешь.
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mutabor0992
1622012929
А что в ЛЧ такие беспомощные ущербы???В чем причина???
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NewLife
1622017240
Не хочется остужать пафос Ловрена насчет футбольной столицы, с этим он сильно погорячился, хотя иностранцу в день юбилея - простительно.
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_Marqella_
1622038268
Ахаха, горит пукан у поросят....
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alp
1622038540
я представляю, как пылают красно-белые пердаки внизу )))
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