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    Дзюба – лучший игрок «Зенита» в мае

    Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды по итогам мая.

    Первое место в голосовании занял нападающий Артем Дзюба. Его кандидатуру поддержали 43,27% респондентов.

    В топ-3 также вошли Андрей Мостовой (25,68%) и Сердар Азмун (17,79%).

    • В мае Дзюба забил 6 голов и сделал 1 ассист в 2 матчах.
    • В этом сезоне форвард уже получал аналогичную награду. Его признавали лучшим в сентябре.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9364

      Литейный4 2 часа назад

      Исправно Дзюбинатор накидывает голешники. Особенно любит закидывать за шиворот спартаковским вратарям. Это у него стабильно получается в каждом матче. Гыгыгы

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