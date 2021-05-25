Дзюба – лучший игрок «Зенита» в мае

Исправно Дзюбинатор накидывает голешники. Особенно любит закидывать за шиворот спартаковским вратарям. Это у него стабильно получается в каждом матче. Гыгыгы
Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды по итогам мая.
Первое место в голосовании занял нападающий Артем Дзюба. Его кандидатуру поддержали 43,27% респондентов.
В топ-3 также вошли Андрей Мостовой (25,68%) и Сердар Азмун (17,79%).
- В мае Дзюба забил 6 голов и сделал 1 ассист в 2 матчах.
- В этом сезоне форвард уже получал аналогичную награду. Его признавали лучшим в сентябре.